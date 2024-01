V kauze brněnské vraždy Roma zazní klíčová svědectví, soud vyslechne i znalce

Případ budí velkou pozornost, protože tragická událost loni v červnu vyvolala napětí mezi ukrajinskou a romskou menšinou v Česku. Rohozinovi hrozí až 18 let vězení, stíhán je na svobodě.

Osmatřicetiletý Ukrajinec při prvním soudním stání v prosinci vypověděl, že se bránil agresi skupinky Romů. Poškození, kteří jsou zároveň svědky, přiznali, že Rohozina napadli, protože je podle nich vyprovokoval.

Svár odstartoval v tramvaji, kde Rohozin podle spisu napomenul hlučné mladíky, kteří dělali nepořádek. Ti si na něj následně počkali na zastávce, kde on i oni vystupovali, a pustili se do něj pěstmi.

„Chtěl jsem je vylekat, už jsem nevěděl, co podniknu. Ale vzpomněl jsem si, že mám v boční kapse batohu nůž na nakrájení sýru a masa. Chtěl jsem ho před nimi ukázat, abych upoutal pozornost. Prudce jsem vstal a párkrát nožem švihnul ve vzduchu. Uslyšel jsem výkřik, překvapilo mě to, necítil jsem odpor,“ uvedl Rohozin.

O tom, že někoho zasáhl, se prý dozvěděl až po zadržení policisty. Nikolas Z. po zásahu nožem zemřel, další z útočníků utrpěl lehčí zranění.

První soudní líčení v prosinci provázela mimořádná bezpečnostní opatření. Při dnešním pokračování by měli dopoledne promluvit svědci, jejichž výpověď státní zástupce považuje za klíčovou. Měli by vnést do věci nestranný pohled. Obžalovaný i oba poškození totiž událost z loňského června popisují odlišně. Odpoledne jsou v plánu výslechy soudních znalců z oboru psychiatrie a soudního lékařství.

Termín hlavního líčení je vypsán i na pátek, předsedkyně senátu Dita Řepková avizovala, že zaznít by mohly závěrečné řeči, případně i rozhodnutí ve věci. Pokud by rozsudek nepadl, odročil by soud jednání už jen za tímto účelem.