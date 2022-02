Soud shodil závoru z hospod. Došlo k tomu na podnět neočkované ženy z Brna

NSS na podnět neočkované ženy z Brna zrušil reguli, podle níž se musí host prokázat dokladem o prodělání nemoci nebo vakcinací, když chce obsloužit v baru či restauraci.

„Ministerstvo nemá oporu pro omezování tohoto typu provozoven v pandemickém zákoně, nejde-li o technická opatření, jako je například používání dezinfekce či rozmístění míst k sezení. Jejich činnost by ministerstvo mohlo omezit jen podle zákona o ochraně veřejného zdraví, nicméně to jen vůči osobám podezřelým z nákazy,“ popsal předseda soudního senátu Petr Mikeš.

To poslední znamená, že by se musela jako ohnisko nákazy označit celá republika a jako podezřelý z infekce každý občan. Pak by ale pozbylo smyslu testování, očkování i prodělání covidu.

Další možnost, již soud výslovně zmínil, spočívá ve vyhlášení nouzového stavu, kdy vláda může vstup klientů selektovat. Premiér Petr Fiala (ODS) krok včera odmítl s tím, že jeho tým nebude lidi „nouzovým stavem strašit“.

Zároveň ovšem nenazrál čas, aby se restrikce hodily do kamen, omikron pořád nedosáhl vrcholu a není jistota, že vlna nesmete zranitelné pacienty do nemocnic. Proto se nenabízí ani nechat služby provozovat zcela volně.

Z toho plyne, že v zásadě jedinou schůdnou variantou je bleskurychlé schválení novely pandemické novely. „V případě, že by už platila, by současná situace nenastala. Toto opatření by bylo nenapadnutelné,“ reagoval na verdikt ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Premiér nechtěl komentovat, jak se vláda rozetnutí uzlu zhostí, musí si nejprve zanalyzovat, co přesně jí soud vytýká – o postupu bude informovat v dalších dnech. „Ukazuje se ale, že legislativní prostředí nastavené starou vládou nebylo dostatečné a že novela pandemického zákona je potřeba,“ dodal Fiala.

Pandemický zákon je příprava na to nejhorší, řekl Válek. Novelu by uvítal i kvůli rozhodnutí soudu

Koalice se aktuálně ze všech sil snaží novelu provést sněmovnou, kde jí v tom setrvale brání klub poslanců SPD obstrukcemi. Čtyřiadvacet hodin trvalo jenom schválení programu, deset hodin stvrzení, že se předloha projedná ve stavu legislativní nouze. Čili přeskočí se první čtení, materiál se rovnou přikáže výboru hned po druhém čtení, kde se načítají změny, se může konat čtení třetí, kdy se hlasuje. Následuje Senát a podpis prezidenta. Do týdne se vše potřebné šibeničně stihnout dá, ale nové opatření bude vznikat pod časovým i emočním tlakem.

Tomio Okamura se netajil tím, že verdikt vítá a chápe jako stvrzení, že jeho konání je správné. „Od počátku bylo jasné, že i toto nařízení vlády je protiústavní. Soudy se staly poslední baštou práva a ochrany svobody,“ glosoval šéf SPD.

NSS netvrdí, že jde o neústavní krok, a nezpochybňuje ani epidemickou potřebu takové nařízení mít – říká jen tolik, že ho nejde vyhlásit dle stávající podoby pandemických paragrafů. Soud ani nemůže moci zákonodárné s výkonnou diktovat, jak přesně se má při své práci zařídit, nicméně jedno varování soudci vydali.

A sice aby opatření pokoutně nesměřovala k tomu, že z dobrovolné vakcinace dělají de facto povinnou. „Neboť osobám neočkovaným by nezbývalo nic jiného než se nechat naočkovat, pokud by chtěly běžně žít. Cílem opatření nemůže být nepřímo donutit občany k očkování,“ uvedl Mikeš.

Pokud vláda do týdne nenajde způsob, jak v regulaci pokračovat, otevře se ubytování a stravování všem bez jakéhokoli prokazování. Další služby – třeba posilovny a kadeřnictví – mohou následovat, u NSS čekají další stížnosti a Mikeš nevyloučil, že soud ze stejných příčin vyslyší i je.