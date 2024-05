Vychovatelku soudí za týrání dětí ve školce. Očerňuje mě konkurence, namítá

Soud v Českých Budějovicích začal projednávat kauzu týrání dětí ve věku do tří let. Dopustila se ho podle obžaloby provozovatelka soukromé školky z Budějovic. Přímo v zařízení děti bila, dávala jim studenou sprchu nebo je zavírala na chodbě a oddělovala od dalších dětí. Jedno měla dokonce bez svolení ostříhat. Ženě hrozí až osm let vězení.