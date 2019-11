Soud v Brně osvobodil Vitáskovou i Schneidrovou v kauze solárních elektráren

BRNO Krajský soud v Brně ve středu nanovo rozhodoval v části kauzy solárních elektráren na Chomutovsku. Zprostil obžaloby bývalou předsedkyni Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alenu Vitáskovou, a stejně rozhodl i u bývalé vedoucí odboru licencí ERÚ Michaely Schneidrové. Obě v úterý u soudu opětovně vinu odmítly, středečního vyhlášení rozhodnutí se neúčastní. Ústavní soud také odmítl stížnosti bratrů Zemkových a potvrdil tak nepodmíněné tresty.

V případu šlo o licence, které podle obžaloby majitelé elektráren Saša-Sun a Zdeněk-Sun dostali neoprávněně na základě nepravdivých revizních zpráv. Získali tím právo na výhodnou výkupní cenu za solární elektřinu dodanou do veřejné sítě, která platila pro elektrárny s licencí do konce roku 2010.



Vitáskovou krajský soud původně poslal na 8,5 roku do vězení za zneužití pravomoci, Vrchní soud v Olomouci ji obžaloby zprostil. V neprospěch Vitáskové podal dovolání nejvyšší státní zástupce. Nejvyšší soud (NS) pak krajskému soudu uložil, aby zpřesnil důvody zproštění, soud tak musel rozhodnout znovu. V případě Schneidrové bylo podle NS zapotřebí doplnit dokazování. Schneidrovou nechal loni v prosinci Nejvyšší soud propustit z výkonu sedmiletého trestu.

Řada námitek nepomohla

Ústavní soud také odmítl stížnosti bratrů Zemkových odsouzených v kauze a potvrdil tak nepodmíněné tresty. Zároveň soud odmítl stížnosti čtyř dalších aktérů kauzy. Kromě Alexandra a Zdeňka Zemkových se na soud obrátili Vladimír Čimpera, Jaroslav Krym, Karel Šupina a Jan Hudeček. Zjištění vyplývá z databáze soudu. Z výroku ÚS je jasné, že oba Zemkové jsou ve výkonu trestu.

Odsouzení uplatnili celou řadu námitek, od kritiky soudců, kteří se případem zabývali, přes výhrady k právnímu hodnocení až k uloženým trestům. Zemkové také tvrdili, že se žádného trestného činu nedopustili, byli prý odsouzeni jen za to, že v pozici statutárních orgánů podepsali předávací protokol. ÚS musel námitky pro přehlednost rozčlenit do skupin a očíslovat, nakonec ale nenašel žádný důvod k zásahu.



Aktéři případu byli odsouzeni za přípravu podvodu kvůli vyšší výkupní ceně elektřiny. Jednali koordinovaně, aby uvedli v omyl Energetický regulační úřad a získali licenci před koncem roku 2010, tedy za výhodnějších podmínek.

„Licence byla získávána pouze a jen s cílem obohatit se a její získání bylo přirozeným mezistupněm k tomuto obohacení se,“ stojí v usnesení ÚS.

Bratři Zemkové dostali nepodmíněné tresty šest let a devět měsíců vězení. Čimpera si vyslechl čtyřletý trest, Krym si má odpykat sedm let. Šupina dostal 5,5 roku a Hudeček sedm let vězení nepodmíněně.

Mluvčí holdingu Z-Group Miroslav Slaný nedávno ve vyjádření pro ČTK uvedl, že v kauze chomutovských solárních elektráren „jde o naprosto zvrácenou právní konstrukci a o nesmyslnou kriminalizaci správního řízení“. V době, kdy chomutovské elektrárny získaly licence, byly prý zcela dokončené. Státní zástupce podle Slaného obžaloval několik lidí z pokusu o podvod jenom proto, že požádali o licenci a během první kontrolní prohlídky, která předcházela udělení licence, byly zjištěny marginální nedodělky. Na vyšší výkupní cenu z roku 2010 nakonec podle Slaného elektrárny vůbec nedosáhly.

Obžalobě pro solární podvod čelí v jiném procesu také miliardář Zdeněk Zemek starší, otec bratrů Zemkových.