Dobíhání vlaku vás může zabít. Lidem na železnici má otevřít oči osvětová kampaň

Parta mladých lidí posilněných alkoholem dostala letos v červnu nápad, který se krutě nevyplatil. Na nádraží v Letohradu na Pardubicku si chtěli mladíci udělat selfie na odstaveném vagónu.

Výsledek byl tragický. „Jeden zasažený proudem zemřel, další skončil v nemocnici, jedna dívka se na místě zhroutila a ostatní skončili v slzách,“ popsala událost Dita Holečková, mluvčí policie Pardubického kraje. Další detaily s poukazem na věk zúčastněných nepřidala.

Tragická událost se stala zrovna v ten samý den, kdy Správa železnic publikovala vzdělávací video, ve kterém představuje elektrické vedení jako neviditelného zabijáka. Tři nejvýznamnější drážní instituce v České republice nyní spouští celostátní bezpečnostní kampaň zaměřenou na všechny věkové skupiny. Úmrtí na železnicích totiž ani přes investice do bezpečnosti neubývá.

„Hlavně mladí lidé si často neuvědomují, že vstup do kolejiště je nezákonný. Přijde jim to normální. Nepomáhá ani to, že mají často sluchátka a koukají do mobilu,“ říká mluvčí Drážního úřadu Pavlína Straková.

Za minulý rok se na železnici stalo celkem 453 nehod s následky na zdraví a 238 lidí těmto zraněním podlehlo. „Z dostupných údajů přitom vyplývá, že mezi příčinami střetu s vlakem dominuje nerespektování pravidel ze strany chodců a řidičů,“ uvádí Správa železnic. Statistiky rovněž ukazují, že počet úrazů ve věku do 26 let je nejvyšší za posledních 5 let.

Modernizace nepomáhá

Nelichotivé je srovnání se zahraničím, zejména se západoevropskými státy. Zatímco v Evropské unii klesla nehodovost od roku 2010 téměř o polovinu, v Česku zůstává takřka stejně vysoká. Nejvyšší počet nehod i úmrtí v přepočtu na délku sítě zaznamenalo mezi unijními státy Slovensko.

„Bezpečnost provozu na české železnici nezajistí jen investice do zabezpečení tratí a přejezdů nebo zlepšení pracovních podmínek strojvůdců. Musíme se zaměřit i na veřejnost a apelovat na dodržování pravidel,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Správa železnic loni investovala do zabezpečení přejezdů rekordní částku – přes tři miliardy korun. Za peníze zmodernizovala 233 přejezdů. „Samotné investice za vás ale nebudou dávat pozor, jestli bliká výstražné světlo na přejezdu,“ konstatuje generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Podle ředitele Drážního úřadu Jiřího Koláře je příčinou většiny vážných střetů vlaků s lidmi či vozidly nerespektování zákazu nebo výstrahy. „Risk a nepozornost, to jsou hlavní problémy, které vyplývají z šetření mimořádných událostí, ale i z řešení přestupků těch, kteří se v kolejišti pohybovali a obětí nehody se naštěstí nestali,“ říká Jiří Kolář, ředitel Drážního úřadu.

Stoupá také počet nehod, u kterých je viníkem strojvůdce. Loni vlaky projely na červenou ve 184 případech. Před deseti lety byl počet těchto incidentů ani ne poloviční. „Za většinou mimořádných událostí, kdy dojde k projetí návěstidla zakazujícího jízdu, stojí pochybení nebo omyl strojvedoucího, jinými slovy nepozornost,“ podotýká mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.

V rámci kampaně, která stála celkem 1,2 milionu korun, vznikl také speciální web, kde návštěvníci najdou podrobnosti o kampani, a především shrnutí pravidel bezpečnosti. Kampaň zobrazuje také záběry z nehod na železnici, například již zmíněné pózování na odstaveném vagonu, dobíhání vlaku nebo focení „selfie“ s projíždějícím vlakem.

Meziročně na přejezdech zemřelo dokonce o 7 lidí více, než v roce 2021. Zranění bylo o 23 více.

„Ztráta každého života na železnici je tragická a zbytečná. Nejen pro rodiny a blízké, ale i pro naše kolegy strojvedoucí, kteří si následky nehod také nesou po celý život,“ říká Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.