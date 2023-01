Volby byly klidné. Státní volební komise formálně schválila výsledky

Státní volební komise formálně schválila výsledky prezidentských voleb, které vyhrál Petr Pavel. Ve Sbírce zákonů budou zveřejněny pravděpodobně v úterý. Od 1. do 7. února by tak měli mít lidé týden na to, aby průběh a výsledek hlasování napadli u Nejvyššího správního soudu.