Bláto a obklíčený stánek. Na Letnou přijíždí odboráři, přivezli politická hesla

Na Letné se scházejí lidé z největšího odborového svazu KOVO. Podle odborářky Miloslavy Novákové na místo dorazí až sedm tisíc jejich členů.

„Mě ta vláda štve. Dělají věci, které by dělat neměli, na lidi vůbec nemyslí. Každý bere 250 tisíc a jsou za vodou. Proč by zaměstnanec jako já, který bere 26 tisíc, neměl stávkovat. Všecko nám zdražili a zvýšili, nikdo neříká, že by se to mělo zlepšit,“ řekl jeden z prvních účastníků demonstrace Leoš Neuberg z jihočeské Kaplice.

I přes chladné počasí dorazila na Letnou další skupina odborářů. „Děláme to pro naše děti,“ vzkazuje paní Lucie z Jihlavy.

Na místě se objevují také první politická hesla. „Česká vládo, pokud s námi nechceš jednat, táhni do pr*ele,“ stojí na jednom z nich.

Na Letnou dorazila před jedenáctou hodinou dopoledne také skupina odborářů z Plzně. „Nechceme jen platit evropské ceny, chceme i evropské platy a přišli jsme to panu premiérovi říct,“ říká Antonín z plzeňského svazu KOVO.

Autobusy přijely také s lidmi z Vítkovic a Ostravy. Letnou zní proletářské písně. „Jdeme na ně,“ povzbuzuji se odboráři z Vítkovic.

Všichni u stánku fasují šály a čepice, řehtačky a píšťalky. „Chceme, aby nás bylo vidět a slyšet,“ tvrdí.

Odbory protestují proti podobě vládního konsolidačního balíčku i důchodové reformy, nenavyšování platů ve veřejném sektoru, drahým energiím, vysoké inflaci či nedostatku peněz na školství. Stěžují si na to, že s nimi vláda nehledá kompromis. Členové kabinetu naopak opakují, že s odboráři jednají.