Nový plán odborů: Chceme po vládě levnější elektřinu. Protesty se mohou stupňovat

Zdůrazňují, že pondělní protestní akci podpořili také majitelé či manažeři firem.

„Pondělní protestní akci hodnotíme jako obrovskou a mimořádnou. Zapojili se do ní nejenom lidé pracující v průmyslu či učitelé, ale také manažeři, případně majitelé firem. To by mělo být pro celou vládní koalici velkým vykřičníkem a měla by se podle toho racionálně zařídit,“ řekl pro Lidovky.cz Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS), hlavního organizátora Dne hněvu, jak byla akce označena médii.

Odborářský předák zdůraznil, že „situace, že by stávku podpořili či se dokonce do ní zapojili i majitelé či manažeři firem, tu ještě nebyla“.