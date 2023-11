Fialova vláda ničí českou ekonomiku, stávkovat by měli všichni, řekl Babiš

Podle šéfa hnutí ANO Andreje Babiše současná vláda Petra Fialy ničí českou ekonomiku, a tudíž by se do plánované pondělní stávky měli zapojit všichni pracující. Bývalý premiér to prohlásil po čtvrtečním jednání stínové vlády v Jihlavě. Politici ANO se zabývali cenami a zdražování energií i chystanou stávkou.