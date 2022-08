Strážcům zákona už došla trpělivost. Za porušení zákazu vstupu do parku hrozí vysoké pokuty

Strážci zákona je z národního parku vykázali a k věci uvedli, že prohřešek naposledy řešili domluvou. „Případná další porušení platné legislativy budou policisté řešit oznámením k projednání ve správním řízení, kde přestupcům hrozí pokuta až sto tisíc korun,“ pokračovali policisté.

Kvůli ničivému požáru platí zákaz vstupu do národního parku na vybraných místech, mezi něž se řadí právě známá turistická atrakce. Strážci národního parku navíc odhalili, že si někdo v lese o víkendu udělal táborák. Zatím ale není jisté, jestli šlo o stejné turisty, kteří se vydali na Pravčickou bránu. „Mám zprávu od strážců, nevím teď, zda je přímo našli na místě, nebo nalezli už jen ohniště,“ řekl ČTK ředitel správy národního parku Pavel Benda. Rozdělávání ohně je v parku samozřejmě zakázané.

„Lidská blbost je nekonečná“

„Je naprosto neuvěřitelné, co prostě takováto skupina lidí dokáže, a je mi z toho smutno. Pro to já opravdu nemám nějaké vysvětlení, lidská blbost je s dovolením opravdu nekonečná a bojovat s ní je předem ztracený boj,“ pokračoval Benda. Podle něj přístup do parku z české strany bedlivě střeží policisté. „Možná se tam dostali z Německa, ale nemohu to potvrdit,“ myslí si šéf národního parku.

Také místostarosta Hřenska Robert Mareš potvrzuje, že se i přes zákaz snaží do lesů dostat nezodpovědní návštěvníci. „Jezdí nám sem zvědavci a chtějí se podívat na požár. Potýkáme se s tím docela dost,“ řekl Mareš.

Z Českého Švýcarska ale přichází i dobré zprávy. Hasičům se podle jejich mluvčí Martiny Götzové daří naplňovat strategii boje s požárem a zmenšují plochu zasaženou ohněm. Díky tomu mohla včera skončit i evakuace obce Vysoká Lípa, kam se začali pomalu vracet místní i chalupáři. Ostatní obce jsou stále uzavřené, další uvolnění se podle hasičů v tuto chvíli nepředpokládá. Obyvatele Vysoké Lípy, kde žije asi stovka lidí, hasiči evakuovali v úterý večer. V Českém Švýcarsku hoří les od minulé neděle, podle satelitních snímků požár zasáhl území o rozloze 1060 hektarů. Včera byla do hašení nasazena veškerá letecká technika, tedy šest vrtulníků a pět letadel. Hasiči pokračují v „hasebním útoku“, při kterém vstupují do požářiště, dohledávají ohniska, odkrývají hrabanku, prolévají ji vodou a dohašují i popadané stromy, aby zabránili opětovnému vznícení. Včera situaci zkomplikoval mírný vítr.

Už na 50 poraněných hasičů

„Požářiště máme pokryto velkým množstvím sil a prostředků, to znamená, že jsme připraveni, pokud by nastal nějaký zvrat nebo nějaké neočekávané šíření, to snad včas zachytit a mít to pod kontrolou,“ řekla k tomu mluvčí Götzová. Na místě zasahuje přes 700 hasičů.

Celkem se během zásahů v Českém Švýcarsku poranilo na 50 hasičů. Jeden o víkendu spadl ze stromu a musel být dokonce transportován vrtulníkem do ústecké nemocnice. Další dva požárníci skončili v péči záchranářů poté, co se na čtyřkolkách srazili s hasičskou cisternou.