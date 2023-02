Byl Husákovou pravou rukou, říká o Štrougalovi historik. „Záhadou je, proč nikdy nepykal za střelbu po lidech“

Lidovky.cz: Jak byste zhodnotil roli Lubomíra Štrougala v historii Československa?

Byl to jeden z těch komunistů, kteří začali dělat kariéru v období destalinizace. Snažil o nějakou racionální reformu komunistického režimu v šedesátých letech i po roce 1968. Bylo to s ním stejné jako s Gustavem Husákem – ten také údajně nechtěl, aby to dopadlo tak, jak to nakonec celé dopadlo. Jenže oba byli jednak disciplinovaní, jednak měli strach ze Sovětského svazu. Takže vždy poslechli a udělali vše, jak chtěli Sověti. Podle mě to tedy byl takový neúspěšný reformní komunista, který dal nakonec přednost osobnímu prospěchu a zisku.

Lidovky.cz: Původně sice nesouhlasil se srpnovou invazí vojsk Varšavské smlouvy, brzy ale přešel na stranu normalizace. Co stálo za tím obratem?