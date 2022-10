Na Hradě startuje vrcholný summit. Dorazí 43 delegací, čeká se omezení dopravy

Hosty mají například být: turecký prezident Recep Tayyip Erdogan nebo nová britská premiérka Liz Trussová. Čestnou pozvánku dostal i katarský emír Tamim bin Hamad Sání, který už ve středu jednal s českými politiky. Jeho účast může přispět k jednání o pomoci Evropě v energetické oblasti. Katar je klíčovým vývozcem zemního plynu.

Česku by Pražský summit měl přinést hlavně prestiž a dobrou reklamu. Zároveň by ale celá jeho neformálnost, kdy u jednoho stolu zasedne na čtyři desítky evropských lídrů, mohla otevřít prostor pro otevřenější jednání.

Pozváno bylo celkem 44 zemí, nakonec nedorazí jen dánská premiérka Mette Frederiksenová.

Na Pražský hrad přijede zhruba dva a půl tisíce návštěvníků ze zahraničí. Polovina jsou akreditovaní novináři z celého světa.

Průlomová schůzka

V Praze by mělo proběhnout během summitu na nejvyšší úrovni také velmi zásadní setkání, a to mezi tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem a arménským premiérem Nikolou Pašinjanem.

Jednání by mohlo být průlomové pro turecko-arménské vztahy. Arménie totiž nemá s Tureckem navázané diplomatické styky.

Zároveň v arménsko-ázerbájdžánském válečném konfliktu o Náhorní Karabach Ankara až do roku 2020 podporovala Ázerbájdžán.

Letos se ale situace začala měnit, arménský premiér a turecký prezident spolu v červenci poprvé telefonovali. Dnes by se měli setkat právě na Pražském hradě.

Podobně by k jednomu stolu mohly zasednout i Arménie s Ázerbájdžánem.

Macronův summit

S nápadem vytvořit širokou evropskou platformu, na které by se potkala unijní sedmadvacítka s ostatními státy Evropy, přišel na jaře francouzský prezident Emmanuel Macron, a to v reakci na válku na Ukrajině a s ní spojené bezpečností hrozby pro celý kontinent. Jeho role by ale neměla být o moc výraznější než jiných států. Na zasedání by ale mohl mít projev.

K hostům by měl promluvit i prezident Miloš Zeman. Ten má navíc v plánu i jednání se srbským prezidentem Aleksandarem Vučičem a maďarským premiérem Viktorem Orbánem.

Online se připojí také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Osobně na summitu bude zemi zastupovat její premiér Denys Šmyhal.

Omezený průjezd Prahou

Náměstek pro řízení Sekce pro evropské záležitosti při úřadu vlády Štěpán Černý doporučuje, aby ve čtvrtek a v pátek obyvatelé Prahy omezili pohyb po Evropské ulici, protože se po ní budou přesouvat kolony se státníky s policejním doprovodem.

„Ale Praha jako taková nebude nijak uzavřena. Zavíráme, v uvozovkách, jen areál Pražského hradu. I bezprostřední okolí Hradčan by nemělo být z policejního hlediska žádným způsobem omezeno,“ ubezpečuje Černý.