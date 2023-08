Rekordní čísla nakažených syfilidou u nás zvyšují dětí. Experti: Lidé se utrhli ze řetězu, přestali se bát HIV

Tedy pohlavní nemoc, kterou by u tak malého pacienta nikdo nečekal. „Dívenka se jí pravděpodobně nakazila od své stejně nemocné matky,“ uvedli lékaři Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Co je syfilis Jde o infekční onemocnění, které patří mezi nejznámější pohlavně přenosné choroby. Postihuje orgány včetně kůže, oběhového systému, svalového a kosterního aparátu a centrálního nervového systému. Typickým prvotním projevem je ulcus, tedy vřed v místě vstupu infekce, dále dochází ke zduření mízních uzlin. Léčba se odvíjí od stadia, v němž je nemoc odhalena, přičemž bez jejího včasného zahájení může syfilis končit fatálně.

Případ děvčátka ze severu Čech ukazuje, jak velkým problémem začíná být v Česku syfilida. Počty nakažených trhají rekordy, za posledních deset let nabobtnaly dokonce o čtvrtinu. Zatímco v roce 2011 lékaři hlásili „jen“ 737 případů této choroby, předloni už to bylo 909. Nešlo přitom jen o pohlavně aktivní obyvatelstvo, syfilida se nevyhnula ani dětem. Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky se malých pacientů do 14 let v poslední dekádě léčilo celkem 37. V šesti případech šlo o školáky a v jednatřiceti o miminka.

Co je kapavka Patří mezi celosvětově nejrozšířenější nemoci přenosné pohlavním stykem. Nejčastěji se projevuje hnisavým zánětem urogenitálního traktu, konečníku, hrtanu nebo očí. Průběh nemoci se z hlediska pohlaví liší, například u mužů bývá bouřlivější, s typickým hlavním příznakem ve formě hnisavého výtoku z močové trubice. V článku se dočtete o přenosu, nakažlivosti, průběhu, projevech i možnostech léčby kapavky.

„A to se v těchto číslech nepromítlo dění posledních několika měsíců, kdy byl nástup této nemoci obzvlášť dramatický. Jen v naší nemocnici jsme napočítali o 133 procent víc pacientů,“ podotýká primář kožního oddělení Pardubické nemocnice David Stuchlík. Zdravotníci přitom podle něj předpokládali, že rostoucí epidemii pohlavních chorob zbrzdí pandemie koronaviru. „Nic takového se ale nakonec nestalo, naopak,“ tvrdí Stuchlík.

Padl strašák HIV