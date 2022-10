Chřipka se nevzdává, varuje ministerstvo. Úřad představuje očkovací kampaň

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Tím nechci říct, že by se neměli očkovat i jiné věkové skupiny. K očkování je nyní ideální období,“ řekl Šonka s tím, že je možné najednou očkovat vakcínu proti chřipce i covidu-19.

Chřipková sezona může být podle epidemiologa Rastislava Maďara nejhorší za několik posledních let. Dá se to usuzovat podle vývoje nemoci na jižní polokouli. Například Austrálie měla letos nejvíc případů chřipky za posledních pět let.

V Česku měla na začátku letošního roku chřipková epidemie dvě vlny, jednu na přelomu prosince a ledna a druhou na přelomu března a dubna. V tiskové zprávě o tom informovala společnost Avenier.

„Letos bude od roku 2020 nejnižší ochota obyvatel dodržovat preventivní opatření proti respiračním nákazám a navíc za poslední dva roky nebyla populace s virem chřipky významněji konfrontována, proto chybí většině protilátky,“ uvedl Maďar, který je děkanem Lékařské fakulty Ostravské univerzity a odborným garantem center Očkování a cestovní medicíny Avenier.

„Viry chřipky velmi pravděpodobně dorazí v obvyklém čase. Příležitostně se chřipkové viry budou objevovat v populaci už před Vánoci, hlavní nápor však obvykle nastává až po nich. Podíl chřipkových nákaz na celkovém počtu infekcí dýchacích cest se zvýší po Novém roce, chřipková epidemie většinou vrcholí v lednu nebo v únoru,“ dodal.