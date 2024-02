Organizátoři protestu odmítli, že jsou proruští. Část se zapojí do akce ve čtvrtek

„Upozornili jsme na to, na co upozorňuje celá Evropa.“ Na tiskové konferenci Zdeněk Jandejsek znovu kritizoval Green Deal, který podle něj vychází z dekarbonizace, jež je špatná. „Musíme udělat pro děti takové prostředí, aby tu mohli žít. Green Deal je ideologie politická, která nás zavádí do slepé uličky.“

Podle něj přijelo asi 800 traktorů. Někteří zemědělci se museli vrátit dřív domů kvůli starosti o živočišnou výrobu. „Pražáci si to pochvalovali. Takto rychle se po Praze ještě nejezdilo,“ zhodnotil pondělní protest Bohumír Dufek.

Na Malostranském náměstí se podle něj sešly tři až čtyři tisíce lidí. Jandejsek kritizoval média, která zmiňovala pouze stovky účastníků.

Ministr Výborný od demonstrantů prý utekl

„Připojili jsme se k tomu, co se odehrává v zahraničí. Připojili jsme se slušně. Očekávali jsme slušné reakce,“ řekl Jandejsek. Ministr se podle něj ale dobře nezachoval, od demonstrantů utekl a lhal.

Organizátoři pochválili ČT, že událost podala tak, aby Pražané pochopili, že protest není proti nim. Tím ale dle nich objektivita skončila. Protestující totiž prý dostali nálepky dezinformátoři a proruští švábi, uvedli. „Spadli jsme do informační žumpy,“ přidal se Bohumír Dufek.

Protest podle něj řešil také odborové věci. „V žádném případě nebudeme souhlasit s tím, aby vláda schválila zákoník práce, ve kterém bude vyhazov bez udání důvodů,“ řekl. Řešit chce také předčasné důchody a výši minimální mzdy.

„Plánujeme další kroky,“ řekl Dufek. Počká však na vývoj situace a konkrétní kroky nezmínil. Jednat se podle něj musí rychle, protože zemědělce čekají jarní práce, a tak nebudou mít čas na protesty. První informace o dalším postupu přijdou příští týden v pondělí. Část účastníků pondělní akce se podle něj zřejmě připojí i ke čtvrteční demonstraci na hranicích.