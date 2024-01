Na válce na Ukrajině vyděláváme, tvrdí poradce premiéra. Jak dlouho ještě potrvají boje a je Čína hrozbou?

Dokonce na válce vyděláváme už teď. „Co se týká modernizace naší armády, platí to na sto procent. Vydali jsme sovětské zbraně ze skladů a nakoupili nebo přispěli na nákupy zbraní od českých firem za asi osm miliard korun. Za to dostáváme tanky a helikoptéry a finance z USA a EU v hodnotě asi 18 miliard korun,“ vysvětluje.

Lidovky.cz: Co je podle vás nyní největší bezpečnostní hrozbou pro Českou republiku a pro Evropu?

V Evropě už dva roky zuří největší válka od druhé světové války, takže je to nepochybně případné vítězství Ruska na Ukrajině. Tedy kdyby si Rusko Ukrajinu podrobilo a ruský voják stál na slovenských hranicích. Další je určitě rozkolísaná situace na Blízkém východě. Pokud by tam ta situace eskalovala, pokud by ohnisek bojů přibývalo, tak samozřejmě se to projeví v Evropě, a tedy i u nás. Souvisí to s terorismem a migračními tlaky.

Lidovky.cz: Někteří experti jako bezpečnostní hrozbu zmiňují také Čínu...