TOP 09 volí vedení. Nepropadejme poraženectví ani blbé náladě, řekl premiér

Na volebním sněmu, který začal halali lesního rohu přesně v 9:09 a poté hymnami České republiky a Evropské unie, je 183 delegátů.

„Naše současné priority stojí na čtyřech E: ekonomika, ekologie, Evropa, euro. Hluboké deficity veřejných financí nesmí být samozřejmostí a nechceme si na ně zvykat,“ napsala před volebním sněmem TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

„Euro je nejenom výhodné pro cenovou stabilitu a dlouhodobě nižší inflaci, ale rovněž pomůže našim exportérům. I proto ho potřebujeme přijmout co nejdříve,“ je přesvědčena.

TOP 09 je součástí koalice SPOLU a společně s občanskými demokraty a lidovci půjde i do voleb do Evropského parlamentu v příštím roce. V něm má nyní dva zástupce - Luďka Niedermayera a bývalého šéfa strany Jiřího Pospíšila.

„Naše koalice je pevná jako žula a já věřím tomu, že i lidé postupně začnou oceňovat věci, které děláme. Myslím, že budeme a jsme hlavním vyzývatelem hnutí ANO a že máme šanci na vítězství,“ řekla v rozhovoru pro iDNES.cz před sněmem TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Strana ve vládní koalice dlouhodobě prosazuje razantnější úspory a šéfka strany říká, že věří, že lidé i škrty pochopí. „Spoléhám na to, že lidé ocení v budoucnu, že jsme správných kroků byli schopni a že jsme k nim našli odvahu, a výsledky se určitě dostaví,“ prohlásila.

„Součástí odpovědné politiky pak nutně musí být i nepopulární řešení, doba je bezesporu vyžaduje. A přesto, že současných krizí zneužívají populisté a extrémisté, my jsme odhodláni nutné změny realizovat. Jsem si velmi dobře vědoma, že nás to z pohledu voličské podpory může bolet. Konsolidační balíček, který je dosavadním symbolem této změny, byl však nutným řešením,“ hájí Pekarová Adamová v textu pro delegáty volebního sněmu TOP 09 vládní úsporný balíček, který tento týden schválil i Senát a nyní rozhoduje prezident Petr Pavel, jak s ním naloží.

Nepropadejme poraženectví ani blbé náladě, řekl premiér. Pochválil Pekarovovu Adamovou

Na sněmu TOP 09 vystoupil premiér a předseda TOP 09 Petra Fialy, který se vrátil z Afriky. „Nepropadejme ani poraženectví ani blbé náladě, není k tomu důvod,“ řekl Fiala. Markétu Pekarovou Adamovou označil za výbornou a důstojnou předsedkyni Poslanecké sněmovny.

„Nepodceňuji výzkumy veřejného mínění, ale jejich relevance je omezená,“ prohlásil také Fiala. Průzkum ukazují klesající oblibu vládních stran i nízkou popularitu vládních politiků.

Připustil, že jednání o společném postupu koalice SPOLU i ve volbách do Evropského parlamentu bylo trochu komplikovanější vzhledem k rozdílům v názorech ODS a TOP 09. „Bylo to složitější rozhodování než v jiných případecha, ale jsou to jen rozdíly v akcentech,“ řekl premiér. Je rád, že se ODS, TOP 09 a KDU-ČSL dohodly na společném postupu.

„Proti nám budou stát ti, kterým na EU vůbec nezáleží, kteří ji chápou jako univerzální stroj na dotace nebo jako výmluvu na to, co se nepovedlo. Pokud se mezi sebou začneme hádat, tak všechno prohrajeme. Je to ta nejspolehlivější cesta, jak odevzdat moc populistům a extrémistům,“ řekl sněmu TOP 09 premiér a předseda ODS Petr Fiala.

Kalousek zase láká „na pivo s Mirkem“. Návrat do vrcholné politiky to podle něj není. Zatím

Mezi hosty je i bývalý šéf TOP 09 a spoluzakladatel strany Miroslav Kalousek, který na sociální síti X znovu láká „Na pivo s Mirkem Kalouskem“, tedy na diskusi o politice, ekonomice či o čemkoliv jiném podobně jako v době, než se z politiky a nyní ji hlavně glosuje, často kriticky k vládě. Kalousek iDNES.cz řekl, že to v tuto chvíli neznamená jeho pokus o návrat do aktivní politiky.

Před dvěma lety byla nynější předsedkyně Sněmovny Pekarová Adamová opětovně zvolena do čela TOP 09 jasnou většinou. Jejím prvním zástupcem se stal znovu senátor Tomáš Czernin. Funkce řadových místopředsedů strany nyní zastávají Vlastimil Válek, Jan Jakob, Herbert Pavera a Michal Kučera.

Poslanecký klub TOP 09 má čtrnáct členů, v Senátu má strana šest zástupců, kteří jsou členy společného klubu s ODS. Podle volebního modelu agentury Median by v září strana měla šanci získat 5,5 procenta hlasů voličů, pokud by kandidovala samostatně. Je to ovšem trochu zavádějící, protože ODS, TOP 09 a KDU-ČSL ani nenaznačují, že by na koalici SPOLU hodlaly něco měnit.