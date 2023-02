Výrobce pneumatik se stoletou tradicí ve Zlíně končí, bude propouštět

Někteří pracovníci budou propuštěni, pro jiné chce firma najít uplatnění v dalších svých závodech. „Důvodem rozhodnutí je optimalizace výrobních kapacit společnosti se snahou zefektivnit výrobní závody a jejich geografické pokrytí,“ nastínila globální viceprezidentka pro lidské zdroje firmy Trelleborg Wheel Systems Vlaďka Kozáková.

Ve Zlíně má podnik, jenž vyrábí pneumatiky Mitas a další typy, obsazených několik výrobních budov v baťovském areálu. To pro něj není praktické.

„Ve zlínském závodě se společnost dlouhodobě potýká s vysokými výrobními náklady a neefektivním výrobním tokem, což způsobuje zastaralá a nevhodná infrastruktura závodu,“ zmínila Kozáková. „Důvodem není kvalita práce zaměstnanců.“

Vedení firmy neupřesnilo, kolika lidí se bude změna týkat. Podle šéfa odborů zlínského Trelleborgu Vladislava Jandáska půjde o 160 lidí. Řada z nich přitom ve firmě pracuje dlouho. „Zaměstnanci to vnímají jako zradu,“ poznamenal Jandásek.

Už se o tom mluvilo léta

O možné změně se podle něho mluvilo řadu let, ale vedení ji nechtělo potvrdit, což se stalo až letos v lednu. „Je to velmi smutné,“ posteskl si Jandásek. „Fabrika tady vyrábí pneumatiky už skoro sto let. Navíc komunikace zaměstnavatele k zaměstnancům i odborům byla skoupá,“ dodal.

Podle něho chce firma zhruba 80 pracovníků propustit s odstupným, zbytek přeložit na jiná pracoviště ve Zlíně nebo do výroby v Otrokovicích.

Jandásek však říká, že o přeložení nebudou mít všichni z různých důvodů zájem a odejít může 120 lidí. O důvodech ukončení výroby motoplášťů ve Zlíně nemá bližší informace. Pouze sdělil, že se přesouvá do Indie, možná částečně do Slovinska, kde už Trelleborg působí. „Jedná se o rozhodnutí, které přišlo dávno před válkou na Ukrajině a předtím, než začaly extrémně růst energie. S tím jsme se vypořádali,“ řekl Jandásek.

Vedení firmy bližší okolnosti změn upřesňovat nechtělo. Úřad práce má o chystaném propouštění předběžné informace.

Lidé odejdou do konce června

„V rámci kraje to není žádná zásadní hrozba,“ reagovala ředitelka zlínského úřadu práce Miriam Majdyšová. „Vždycky to však bude hrozba pro konkrétní lidi, zejména pokud budou v předdůchodovém věku. Ti pak budou hůře hledat zaměstnání,“ upozornila.

O dělnické profese je na trhu práce stále zájem. „Když nám firma nahlásí propouštění, hned s ní jednáme,“ připomněla Majdyšová. „Řešíme případné uplatňování lidí v době výpovědní lhůty.“

Lidé budou z Trelleborg Wheel Systems propouštěni postupně do konce června. „Pomáháme jim s orientací na trhu práce, napsat životopis nebo se připravit na pracovní pohovor,“ podotkla Kozáková.

Tradiční českou firmu Mitas s výrobou ve Zlíně, Otrokovicích a v Praze koupila švédská firma Trelleborg v roce 2016 za více než 30 miliard korun jako součást ČGS holdingu.

Teď Trelleborg prodává svoji část Trelleborg Wheel Systems, jež se zabývá výrobou pneumatik, japonské společnosti Yokohama Rubber Company za více než 50 miliard korun. Akvizici řeší příslušné antimonopolní úřady a transakci by měly posvětit do konce března.

Skončí i návazné činnosti

Japonský výrobce má v Asii své závody a naopak hodlá posílit postavení v Evropě, a to ve výrobě i v prodeji. „Je otázka, jak se k tomu nový vlastník postaví. Může se stát, že za čtvrt roku bude situace jiná než dnes,“ nastínil Jandásek.

Kromě výroby motoplášťů ve Zlíně končí činnost, která je na to navázaná. Uzavře se také linka na pogumování ocelových kordů. Nová je však v Otrokovicích, kam by se její obsluha měla přesunout. „Dříve nebo později skončí generální údržba. Pak i sklady, které máme v několika budovách. Skladové prostory nebudou třeba,“ odhadl Jandásek.

Toto by mělo znamenat další propouštění. Ve zlínském Trelleborgu pracuje zhruba 500 lidí včetně těch, kteří budou propuštěni. Zachovaná tam zůstane výroba gumárenských směsí, leteckých pneumatik a membrán. V otrokovickém závodě, kam se v posledních letech přesouvala výroba ze Zlína, je zhruba 800 lidí.

Majdyšová sdělila, že úřad práce má aktuálně hlášené kromě Trelleborgu ještě jedno hromadné propouštění, další výrobní podniky zatím nepřibývají. Některé naopak nabírají nové zaměstnance.