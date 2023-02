Česko podporuje Ukrajinu, detaily ale jsou kvůli bezpečnosti tajné. Jen loni jsme dodali pomoc za 47 miliard

Již brzy na frontě. Vylepšené tanky T-72B by si měly dobře poradit i v lepkavém a hlubokém bahně ukrajinských bojišť. | foto: Tomáš Kolařík

Česko loni dodalo na Ukrajinu vojenskou pomoc za 47 miliard korun. To je číslo, které na konci roku představilo bez dalších podrobností ministerstvo obrany. Lidovky.cz se pokusily zjistit, co všechno do této obří částky patří.