Kam s uprchlíky? Praha i vláda řeší ubytování pro uprchlé Ukrajince i Syřany

„Jednáme se Správou železnic a Českými drahami o možnosti vytvoření nějakého bezpečného zázemí pro uprchlíky, kteří projíždějí přes ČR a cestují dál, ale potřebují někde přečkat několik hodin,“ uvedla zmocněnkyně. Podle ní jde hlavně o syrské uprchlíky, kteří přijíždějí z Turecka a míří do západních zemí a často jedou za příbuznými.

Zázemí by mohlo být v přistaveném vagonu či vyhřívaném stanu. Označeni by měli být také dobrovolníci, kteří mají příchozím poskytovat potřebné informace, uvedla Šimáčková Laurenčíková.

„Dokud nepřijde nějaké oficiální vyjádření, ať už naše nebo popřípadě ministerstva dopravy, tak se k tomu nebudeme vyjadřovat. Je to hrozně předčasné to řešit v tuhletu chvíli. Máme k tomu postoj, že podle toho co dostaneme nakázáno, tak to uděláme samozřejmě “ řekl v úterý redakci iDNES.cz mluvčí Českých drah Lukáš Kubát.

„Správa železnic s paní zmocněnkyní jednala a informovala ji o aktuální situaci na hlavním nádraží. Rozhodnutí o případných opatřeních není v naší gesci,“ upozornil mluvčí Správy železnic Jan Nevola.

Podle iniciativy Hlavák, která pomáhá příchozím, uprchlíků na pražském hlavním nádraží v poslední době přibývá. Členové iniciativy uvedli, že běženci přijíždějí hlavně ze Sýrie. Minulý čtvrtek jich dobrovolníci napočítali 204, o den později 260. Běženci nocují na zemi v přilehlém parku. Většinou zůstanou krátce a pokračují dál do Evropy.

Správa železnic, která má chod hlavního nádraží na starosti, pohyb syrských uprchlíků na místě monitoruje. „Ve spolupráci s ostrahou hlavního nádraží a také se složkami Policie ČR a městské policie danou situaci monitorujeme a snažíme se udržet veřejný pořádek v prostorách stanice na standardní úrovni. Komplikace jsme v této souvislosti nezaznamenali. Změnu provozu nádraží v současné době nepřipravujeme,“ řekl mluvčí. Správa železnic podle ní situaci řeší na pravidelných poradách i s dalšími organizacemi.

Kvůli sílícímu přílivu lidí bez víz a povolení se vláda rozhodla od čtvrtka zavést na hranicích se Slovenskem hraniční kontroly. Od začátku roku policie zajistila v Česku 11 000 cizinců bez potřebných dokladů, loni za celý rok 1 330.

Ministr vnitra Vít Rakušan uvedl, že běženci přes ČR většinou jen projíždějí. Vnitro připravuje návrh novely se zpřísněním trestů za převaděčství.

Uprchlíci by měli žádat o ochranu v první zemi EU, do níž vstoupili. ČR tak podle pravidel zadržené vrací do členského státu, z něhož přišli. Lidé se do ČR nyní dostávají právě ze Slovenska.

Policisté mohou běžencům dát také výjezdní příkaz, migranti pak musí zemi opustit do 30 dnů. Zmocněnkyně podotkla, že cizinci sice mají lhůtu na vycestování, ale při zajištění humanitárních potřeb.

Nízké teploty uzavřely stanové městečko

Městečko se 150 lůžky bylo otevřeno v květnu a mělo fungovat do 30. září. Druhé městečko vzniklo později v Malešicích a v létě byla obě sloučena do Troje. Ve stanech našli azyl zejména romští uprchlíci z Ukrajiny, kteří původně nocovali na hlavním nádraží.

O uprchlíky se bude nadále starat městské Centrum sociálních služeb Praha v ubytovně na Florenci a na Smíchově.

„Původně bylo v plánu jej provozovat do 30. září, avšak s ohledem na nadcházející podzim a klesající teploty v posledních dnech bylo rozhodnuto o jeho předčasném uzavření. Nově jsou příchozí ubytováváni v náhradních prostorách na Florenci a na Smíchově, které fungují ve stejném režimu, jako tomu bylo v Troji,“ uvedl Hofman.

Všichni lidé z městečka už byli převezeni autobusem do nového ubytování. V Troji byli ubytováni uprchlíci, kteří ztratili nárok na ubytování a humanitární dávku. Na Florenci je pro ně připraveno 100 lůžek v ubytovně. V městečku přespávali také lidé, kteří čekali na odbavení v Krajském asistenční centru pomoci Ukrajině (KACPU) a pro které je připraveno 20 lůžek v ubytovně na Smíchově.

V trojském stanovém městečku se počet ubytovaných podle mluvčího dlouhodobě snižoval. „Několik týdnů jej využívaly řádově nižší desítky osob. Těsně před uzavřením stanového městečka zde bylo 13 lidí. V současné chvíli jsou v ubytovacím zařízení na Florenci ubytováni tři lidé a 28 osob přespává před další cestou. V režimu ‚čekárny‘ na KACPU je ubytováno 13 osob,“ uvedl Hofman.

KACPU od začátku války letos v únoru odbavilo 109 116 ukrajinských uprchlíků. KACPU bude ve středu 28. září kvůli státnímu svátku uzavřeno.