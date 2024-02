Ukrajinci v Česku brzy přijdou o bezplatné ubytování. Podle neziskovek mohou skončit na ulici

Podle organizací, které běžencům pomáhají, to skončí fiaskem – ubytovacích kapacit je málo a uprchlíkům chybějí peníze.

V současné době za Ukrajince hradí ubytování po dobu 150 dní stát. Takzvané zranitelné osoby, tedy děti, těhotné ženy, studenti, senioři, handicapovaní, a ti, kdo se starají o děti do 6 let nebo handicapované, mají výjimku a časové omezení pro ně neplatí. To se ovšem změní na základě pozměňovacího návrhu poslance Petra Letochy (STAN), který sněmovna prohlasovala v rámci novely Lex Ukrajina VI.