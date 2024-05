Motýlí spitfiry od Černého jsou tu. Postupně „přistanou“ na fasádě Máje

Národní památkový ústav (NPÚ) s návrhem nesouhlasil. Konečné rozhodnutí ale bylo na odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy, který návrh investora schválil.

Lidé podle plánu investora uvidí umělecká díla od neděle 19. května. Kvůli instalaci fialovo-tyrkysového díla je uzavřena část Národní třídy a na místě jsou stále jeřáby a další technika a Spálenou ulicí nejezdí tramvaje.

„Pro mě je celá instalace o poctě československým stíhacím pilotům, kteří sloužili v britské armádě, v RAF. To, že je to na Máji, vzniklo z toho důvodu, že jsem byl osloven majitelem, jestli bych byl ochoten nějaký návrh předložit jako instalaci z venku Máje. A já jsem zjistil, že mi konvenuje tahleta socha i pro tuto příležitost,“ řekl Černý.

Původně byly prý sochy plánovány pro sídlo aliance NATO v Bruselu. Právě před ním pak bude v budoucnu stát třetí stíhačka. Celý proces umístění letadel na budovu trval podle výtvarníka čtyři roky. „Spolupracovalo na tom 15, nebo 20 subjektů. Jenom křídla se reálně počítala asi rok a půl. Komplexita toho je strašně těžko popsatelná v jedné vteřině,“ řekl.

Desetimetrové rozpětí křídel bude viditelným prvkem na obchodním domě Máj.

Rozpětí křídel je desetimetrové, okřídlená letadla měli dělníci dopoledne postavena napříč silnicí na Národní třídě. Dílo od své špičky až k takzvanému ocasu zabralo celou komunikaci. Na křižovatce se Spálenou ulicí a před prodejnou elektroniky stojí dva obří jeřáby a mezi nimi je další technika. Plastika je fialovo-tyrkysová, křídla nemají jednotnou celkovou plochu, ale jsou „děravá“. Okolo 13:00 pak první letadlo dělníci zavěsili na jeřáby a začali jej zvedat směrem k místu, kde bude umístěno následující rok. Pražští památkáři umístění povolili na jeden rok.

Na budově mají být umístěna dvě díla, jedno na fasádě na Národní třídě a druhé pak v části do Spálené ulice. V ní měli dělníci dnes přes den připraveny kotvy, na které dílo pověsí. Do kdy přesně samotná instalace děl na budovu potrvá, není jasné.

Na stěnách obchodního domu budou také sochy, jež mají představovat československé vojáky bojující v britské armádě za druhé světové války. I tento návrh přitom NPÚ vyloučil.

Podle platné legislativy se odbor památkové péče magistrátu sice nemusí se závěry NPÚ ztotožnit, ale musí své odlišné stanovisko řádně odůvodnit. Pokud NPÚ s postojem pražských památkářů nesouhlasí, může jako jejich nadřízená organizace podat rozklad na ministerstvo kultury. To pak musí vynést finální rozhodnutí. NPÚ ale rozklad nepodal.

Obchodní dům na rohu Spálené a Národní vznikl na místě novogotického Šlikova paláce podle návrhu Miroslava Masáka, Johna Eislera a Martina Rajniše z libereckého ateliéru SIAL, který v roce 1968 založil autor ještědského vysílače Karel Hubáček. Máj se zákazníkům otevřel 21. dubna 1975. V roce 2006 prohlásilo ministerstvo kultury dům kulturní památkou. Od května 2022 se dům rekonstruuje, celkové náklady na opravy odhadl developer před rokem na čtyři miliardy korun. Zákazníkům by se měl znovu otevřít v pondělí 24. června.

Kurátorka kritizuje Černého díla a přístup

Černý je často za svá díla kritizován. Skulptury tvořené trupy stíhačky Spitfire ostře kritizovala kurátorka umění ve veřejném prostoru Marie Foltýnová. Kurátorka například sepsula obří sochu Lilith, která je součástí novostavby v pražském Karlíně. „Podle mě to dílo není ničím progresivní. Je jak z doby před dvaceti lety. Myslím, že je dělané pro wow efekt,“ řekla tehdy webu Aktuálně.

Podle Foltýnové Černý nedodržuje zákony, když odmítá pouštět pověřené úředníky do svého ateliéru, aby i oni dohlíželi na průběh jeho práce. „V každé fázi schvalování se musí ukázat vývoj projektu, máme na to zákony a předpisy,“ dodala Foltýnová. „Je to váš komunistický komplex a váš názor je pro mě nepodstatný,“ kontroval Černý.

Před Foltýnovou se hájil tím, že nechce být kontroverzní, jen chce dělat to, co má rád. „Paní Foltýnová mluví o něčem, co vůbec neví. Moje instalace se líbí autorům stavby obchodního domu Máj, a to je pro mě to nejdůležitější,“ řekl Černý a dodal, že instalace je domluvena na jeden rok.

Instalace dvou několikametrových skulptur Davida Černého na fasádu obchodního domu Máj v Praze (18. května 2024)

„V případě Máje nejde o žádné výtvarné umění, nýbrž o reklamní poutače, jejichž prozaická funkce je maskována vznosnými frázemi,“ píše v komentáři pro iDNES.cz historik umění Jakub Potůček.

„Co si budeme nalhávat, v případě Davida Černého o žádné umění nejde už dávno. A v případě Máje to platí dvojnásob. Developer potřebuje reklamu na nový obchoďák a David Černý zase humbuk, protože jeho produkty už kromě turistů nikoho nezajímají,“ dodal k nejnovějšímu počinu umělce.