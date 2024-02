Uprchlíci od státu dostali přes 16 miliard. Podle ministrů je vrací na daních

Sumy vyplývají z měsíčních zpráv ministerstva práce o vyplácených dávkách a z letošních údajů od úřadů práce. Podle Jurečky uprchlíci začali poskytnutou pomoc už vracet v odvodech z výdělků a loni mohli zaplatit 12 až 15 miliard korun. Rakušan před nedávnem řekl, že letos odvedená suma výrazně převýší poskytnutou podporu.

Ruská invaze na Ukrajinu začala předloni 24. února. Podle ministerstva vnitra v Česku k začátku tohoto týdne pobývalo zhruba 383 tisíc uprchlíků z Ukrajiny s vízem k dočasné ochraně. Tři čtvrtiny z nich tvoří děti, ženy a senioři. Dětí a mladých do 18 let je 98 tisíc, žen mezi 18 a 65 lety 170 200 a lidí nad 65 let pak 15,5 tisíce.

Prvním příchozím matkám s dětmi na jaře 2022 Česko hned poskytlo mimořádnou dávku. Záhy ji nahradila humanitární dávka na pokrytí základních potřeb pro začátek života v Česku. Nejprve úřady práce vyplácely 5000 korun na osobu s vízem k ochraně. Podmínky se pak postupně zpřísňovaly.

Solidární příspěvky stát lidem, kteří ubytovali uprchlíky, posílal od půlky dubna 2022 do konce loňského prvního pololetí. Od července pak humanitární dávka začala zahrnovat peníze na živobytí i na bydlení. Získat ji mohou jen uprchlické domácnosti s příjmem pod životním minimem. Organizace na pomoc příchozím nastavení a malou výši podpory kritizovaly. Od letoška vláda částky pro děti, seniory či postižené zvedla.

Stát do poloviny února poskytl válečným uprchlíkům na humanitárních dávkách 16,33 miliardy korun. V roce 2022 vydal téměř 8,7 miliardy korun a loni pak skoro 6,96 miliardy. Úřad práce sdělil, že letos do poloviny února vyplatil 681 milionů korun.

Počet příjemců dávek ubývá

Výdaje za letošní leden činily 594 milionů korun. Loni v prosinci humanitární dávku mělo 53 200 uprchlických domácností. Získaly celkem 493,5 milionu korun. Předloni v březnu po začátku ruské invaze podporu stát poskytl 98,8 tisícům dětí a dospělých.

Nejvyšší byl počet o dva měsíce později v květnu, kdy úřady poskytly 274 400 podpor. Poté příjemců postupně ubývalo. V září 2022 jich bylo 92 100. V loňském roce nejvíc dávek bylo v červnu, a to 115 700. Nejméně se jich vyplatilo v červenci, kdy humanitární dávku pobíralo 45 700 uprchlických domácností.

Lidé, kteří uprchlíky ubytovali u sebe doma či ve svých volných bytech, dostali od státu 2,84 miliardy korun. Předloni získali 1,62 miliardy korun a loni 1,22 miliardy korun. Podle dřívějších informací dvě třetiny ubytovaných příchozích měly bydlení v samostatném bytě, třetina v domácnostech. Nejvíc příspěvků stát poskytl před dvěma lety v květnu, a to 28 500. Loni od jara do konce výplat se počet měsíčně pohyboval mezi 15 600 a 17 700. Průměrná podpora činila něco přes 9000 korun.