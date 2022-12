Zemanova poslední justiční velehra. Jmenuje prezident do čela Ústavního soudu nástupce Rychetského?

Jde přitom o mimořádně výbušnou zprávu, protože současnému předsedovi Ústavního soudu Pavlu Rychetskému končí mandát až příští rok v srpnu, přičemž prezident Miloš Zeman odejde z funkce už v březnu. Zvolení Rychetského nástupce nyní by vyvolalo vlnu nesouhlasu.

Během ověřování zprávy v noci Lidovky.cz získaly další detail. Prezident chce údajně ukázat na ústavního soudce Josefa Fialu. „Udělá to jako s Alešem Michlem v čele ČNB. Toho Zeman jmenoval do funkce už v květnu, ačkoliv se mandátu ujal až po konci funkčního období Jiřího Rusnoka od 1. července,“ popsal údajnou taktiku jeden ze Zemanových přátel.

Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček na otázky zaslané Lidovky.cz ohledně budoucnosti Ústavního soudu nereagoval. Hradní kancléř Vratislav Mynář redakci napsal: „To víte víc než já.“ Nicméně nápad na jmenování Rychetského nástupce ještě Zemanem se na Hradě má ladit už od letošního února. „Zemanův poradce Nejedlý tvrdil, že má letos oznámit dvě klíčové personálie – ČNB a ještě jednu,“ dodal zdroj redakce.

Josef Fiala a Vratislav Mynář na schůzi Senátu.

Rychetského favorit byl jiný

Výběr předsedy Ústavního soudu je již několik posledních let předmětem sváru mezi Rychetským a Zemanem. Rychetský už v únoru projevil zájem, aby ho vystřídal specialista na trestní právo Pavel Šámal. To ale zřejmě Zeman nemá v úmyslu.

O nebývalém kvasu v nejvyšších patrech české justice svědčí i nedávný rozhovor Pavla Rychetského, v němž se nečekaně ostře vymezil krátce před prezidentskou volbou. Kritizoval předsedu hnutí ANO Andreje Babiše. Naopak v případě zvolení někoho z tria Petr Pavel - Danuše Nerudová - Pavel Fischer by se o budoucnost ústavního soudnictví v Česku prý nebál. „Pokud bude někdo z této trojice zvolen prezidentem, tak bude schopný vést komunikaci o tom, jaký význam má pro naši zemi Ústavní soud a jeho další směřování,“ uvedl šéf nejvyšší soudní instance v zemi.

Profesora a odborníka na občanské právo Josefa Fialu navrhl Zeman na post ústavního soudce už v roce 2015. Bez větších potíží ho zvolil Senát 52 ze 71 hlasů. Nyní by mohl „vystřelit“ do čela Ústavního soudu. Nepotřebuje k tomu už souhlas Senátu. Předsedu a místopředsedy Ústavního soudu totiž jmenuje prezident na období deseti let z řad existujících ústavních soudců napřímo.

Podle některých právníků by ale takový postup několik měsíců předem koncem na Hradě byl v rozporu s duchem Ústavy ČR. Hrad si ale dle informací Lidovky.cz už nechal prý zpracovat právní analýzu ohledně oprávněnosti zvoleného postupu.

Zda se Miloš Zeman skutečně chystá přepřahat v čele Ústavního soudu, může být jasnější už ve středu odpoledne. A to během jeho veřejného vystoupení při příležitosti jmenování 42 nových soudců.