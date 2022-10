Desetiletá fenka knírače Chiméra podstoupila operaci, jež vyšla na čtyřicet tisíc. „Musela jsem jít u svého účtu do kontokorentu, který jsem doteď nedorovnala,“ svěřila se serveru Lidovky.cz šestačtyřicetiletá majitelka psí dámy Martina. Chiméru už nemá, dala ji k příbuzným: poté co sama onemocněla a následně změnila zaměstnání, zjistila, že by další náklady na péči o psa nezvládla.