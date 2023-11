Sebrali nám symboly, míní Klaus. Politika je fanaticky zelená, souhlasí se Zemanem

„Občas se scházíme i v undergroundu, ve sklepních bytech, v podzemí. A občas spolu diskutujeme,“ sdělil Zeman na úvod. „Společnými silami jsme dosadili premiéra (Roberta) Fica, jsem rád, že se nám daří takové podvratné akce,“ zavtipkoval také o volbách na Slovensku.

Řeč přišla na oslavy 17. listopadu. „Je to smutné, ale nijak jsem neoslavoval. Symboly Listopadu nám byly ukradeny,“ řekl Klaus. Vysvětlil, že současní představitelé politické scény nectí to, za co lidé před 34 lety bojovali.

„Místo nostalgických vzpomínek bychom měli mluvit o plíživé cenzuře, která tady existuje,“ uvedl Zeman. Podle Klause se lidé v roce 1989 snažili o svobodné volby a cestování.„Jsme v pokroucené parlamentní demokracii. My jsme s Milošem Zemanem chtěli jen politický systém s tradičními stranami. Nyní se hranice například mezi stranami smazávají. Současná hnutí si přejí být jen blízko moci,“ promluvil o pohledu na dnešní politickou scénu.

„Totalitní“ zelená ideologie

„V podstatě se nám stává, že jsme jednu pitomou ideologii nahradili druhou,“ reagoval Zeman. „Zelená ideologie je svou neochotou v podstatě totalitou.“

Obavu z klimatické krize nepociťuje ani Václav Klaus. Pochopení pro třídenní stávku vysokoškoláků, která skončila právě s pátečními oslavami, necítí. „Jedu zítra do Pece pod Sněžkou, ale nehodlám si brát teplejší oblečení. Jde jen o aktivistický alarmismus“ komentoval.

Slovo „totalita“ je ovšem podle Klause nadužívané. „Já bych byl trochu smířlivější,“ mírnil Zeman. „Dnes tu totalita není, ale existuje náběh na ni. Veškeré totalitní ideologie typu islámské nebo nacismu se nám mohou objevit na domácím talíři.“

Tradiční strany jako záruka svobody?

„Sedmnáctý listopad nespadl z nebe. Vše narůstalo a směřovalo k němu. Ten moment je nezapomenutelný. Klíčem k našlápnutí bylo definování politických stran, nikoliv hnutí bez obsahu. Trh a podnikání jsme s panem prezidentem zavedli,“ jmenoval Klaus.

Návrat k tržní ekonomice byl podle Zemana zapotřebí. Nesouhlasí však s tím, že by ideově definované politické strany byly zárukou svobody.

Klaus i Zeman se v debatě shodli, že oslavy na Národní třídě i v následujících letech zůstanou. Podle Klause se však prožitek z nich časem vytratí úplně. „Z oslav bych nedělal povinnou četbu pro mladé a ani svátek mučedníků. Je to oslava svobody,“ připomněl Zeman.

Oba muži změnu režimu v roce 1989 zažili a převrat odstartoval jejich politickou kariéru.

Václav Klaus se prezidentského mandátu v Česku ujal po prvním ryze českém prezidentovi Václavu Havlovi, a to v roce 2003. O deset let později ho vystřídal jako první prezident zvolený v přímé volbě občany Miloš Zeman. Zeman i Klaus v Úřadu vydrželi dvě volební období. V politice již aktivní nejsou.