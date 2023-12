Klaus popsal průběh covidu. Do katedrály nejde, protože by tam promrzl

„Minulý týden jsem prošel covidem a došlo k mystifikaci. Mým ošetřujícím lékařem je šéf Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN). Takže zpráva, že jsem byl léčen v ÚVN, byla interpretována způsobem, že jsem tam ležel. Což není pravda,“ objasnil exprezident.

„Myslím, že jsem v postcovidové fázi,“ dodal. Klaus, který prošel covidem již v roce 2021, řekl, že průběh měl i tentokrát podobný, několikrát měl pouze lehce zvýšenou teplotou. Ani tu již však nemá.

„Dneska jsem byl dvakrát měřený v ÚVN a měl jsem vždycky 36,2 nebo 36,3. Takže nemyslím, že to bylo tak tragické,“ dodal.

Exprezident však opět trval na tom, že očkovat proti covidu se nenechá. „Já si tu injekci určitě nedám dát,“ řekl a covid přirovnal ke chřipce nebo většímu nachlazení. „Já covid za jinou nemoc nepovažoval ani předtím, ani teď,“ prohlásil.

Sobotní zádušní mše za Karla Schwarzenberga se Klaus však skutečně nezúčastní. „Už jsem několikrát prožil dvouhodinové mše v katedrále svatého Víta, kdy bylo pod nulou a kdy se tam skoro nedalo přežít a člověk šíleným způsobem promrzl. Takže myslím, že tam nemusím chodit. Poslal jsem kondolenci rodině a myslím, že s Karlem Schwarzenbergem jsem měl naprosto korektní přiměřené vztahy,“ řekl.

„Já jsem ho dvakrát jmenoval ministrem zahraničí, on byl se mnou na několika státních návštěvách. Nic dramatického se mezi námi nedělo, ale na druhé straně nalhávat si, že to bylo nějak jinak, by bylo naprosto mimo,“ dodal.

Pouze jezdí na Ukrajinu a do Izraele, kritizoval Klaus vládu

Klaus v pořadu také kritizoval současnou vládu, kterou obviňuje s nedostatečné aktivity. „Tato vláda je naprosto pasivní, v mnoha věcech nic nedělá. Pouze jezdí na Ukrajinu a teď do Izraele, ale jinak v ekonomické oblasti nedělá opravdu nic a jenom pasivně přihlíží to, co se na nás ze světa valí,“ kritizoval Klaus kabinet Petra Fialy.

Vláda by nyní podle jeho slov měla pracovat na proměně ekonomického systému, který podle něj „zdegenerovaly“ zásahy státu i Evropské unie. Prohlásil také, že na konsolidačním balíčku, který se vláda dlouhodobě snaží prosadit, „nevidí nic konsolidačního“. „(Je) strašně opožděný a strašně malý. A taky vidíme, že k ničemu nevede,“ popsal.

Při srovnávání současné vlády s vládou Andreje Babiše Klaus uznal, že přestože podle něj Babišova vláda jednala v souvislosti s tehdejší pandemií covidu-19 špatně, současný kabinet, který měl šanci se z chyb během covidu poučit, to rovněž neudělal. Dodal, že současná vláda je v této souvislosti horší. „Beznaděj jednotlivých členů vlády, jejich ‚neviditelnost‘, jejich bezkoncepčnost, jejich neznámost ve společnosti je do očí bijící,“ hodnotil Klaus.

Exprezident byl v pořadu rovněž kritický vůči Green Dealu. V souvislostí touto dohodou mluvil o „zelené ideologii“ či „zeleném náboženství“, které pokud bude přijaté, znamená podle něj záhubu společnosti a ekonomiky. „Nebudeme cestovat, zakážou nám jezdit ve všem možném i nemožném,“ prohlásil Klaus.