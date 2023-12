Válek se dohodl s lékaři, slíbil jim přidat od ledna až 15 tisíc měsíčně

Podle ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Zdeňka Kabátka se peníze přímo k zaměstnancům dostanou po podepsání úhradového dodatku mezi pojišťovnou a nemocnicí. Jejich přijetí chce zajistit speciální bonifikací pro nemocnice.

Podle viceprezidenta ČLK Jana Přády, lídra protestní akce lékařů, bude konkrétní dohoda vypracována během několika dní. V pátek ji podepíšou a nespokojení lékaři, kteří od prosince vypověděli přesčasovou práci, akci odvolají, dodal. Do té doby lékaři podle něj výpovědi z přesčasů stahovat nebudou.

„Zástupci odborů a mladí lékaři přijali naší nabídku, kterou musí projednat jejich organizace. Souhlasí s ní i zástupci nemocnic, včetně shody o mechanismu, jak k jednotlivým zaměstnancům zdravotnických zařízení doputuje 9,8 miliardy korun navíc,“ řekl ministr Válek.

„Od 1. ledna příštího roku bude mít každý lékař po škole navýšený příjem o 5 000 korun, nejvíce pak dostanou lékaři po atestacích a to 15 000 korun. Všichni ostatní nelékařští zaměstnanci nemocnic dostanou přidáno pět procent,“ dodal Válek.

Protest tisíců lékařů

Schůzka ministra následovala poté, co v nemocnicích napříč Českem vypovědělo přesčasy na prosinec více než 6 100 lékařů. To by podle jejich zástupců v praxi znamenalo ochromení mnoha nemocnic a rušení stovek naplánovaných operací i tisíců ambulantních vyšetření. Problém by to byl nejen pro pacienty, ale i nemocnice.

V řadě nemocnic odmítli přesčasy ve velké míře také chirurgové a ortopedi, podle České lékařské komory nejméně 72 procent ve Svitavách, Opavě, Znojmě, Pardubicích, Příbrami Ostravě, Hradci Králové, Brně, Kladně, Uherském Hradišti, Jihlavě, Ivančicích a třech pražských fakultních nemocnicích (Motol, Všeobecná a Thomayerova).