Vedení Přerova se kvůli incidentům Romů dostalo pod palbu kritiky

Přerov Pod palbou ostré kritiky se ve středu ocitlo vedení Přerova před plným sálem obyvatel města, kteří řešili bezpečnost ve městě kvůli nedávným incidentům znesvářených rodin olašských Romů. Na veřejné slyšení v Městském domě přišlo několik set lidí.

Politiky, ale i policisty lidé kritizovali především za údajně liknavý přístup k incidentům. Nelíbilo se jim ani to, že nechali spory řešit olašským králem a zástupce rodin, které stojí za potyčkami, si kvůli řešení konfliktu pozvali na radnici. Ve vyhrocené atmosféře kritizovali lidé i samotný sociální systém.

Veřejné slyšení svolalo vedení města poté, co se v pondělí sešli se zástupci obou rodin na radnici, kde tito olašští Romové deklarovali, že konflikt urovnají. Jen o několik dní dříve se s nimi setkal na popud města a krajské koordinátorky pro národnostní menšiny i olašský král, který apeloval na to, aby spory ukončili. Řadě Přerovanů se však tento postup nelíbí. V bouřlivé diskusi volali, že od toho jsou zde zákony, které mají platit pro každého. „Kdyby jsme to udělali my, na zákusek na město byste nás asi nepozvali, co?,“ zlobili se lidé.



Vedení města si za postupem ale stojí. „Je něco jiného, když se porvou dva lidé na zábavě, než kdy se znesváří dvě romské rodiny. Ta rodina má 20, 30 členů a je těžké na ně preventivně zapůsobit. Pokud si se zástupci rodin promluvíme, může to zapůsobit i na zbylou část rodiny,“ uvedl radní Petr Vrána (ANO). „Snažili jsme učinit maximální opatření tuto situaci řešit. Museli jsme jim dát jasně najevo, že jejich jednání je nepřijatelné a má trestněprávní účinky. Nemyslím si, že to bylo špatně. Bylo to řešení, které jsme považovali za nejlepší,“ uvedl primátor Petr Měřínský (ANO).

Podle Martina Crhy z odboru služby pořádkové policie krajské policie jsou v Přerově i nadále posíleny hlídky. „Vzali jsme síly a prostředky, které se přesunuly do Přerova. Nejde však o dlouhodobé opatření, síly a prostředky mohou chybět jinde. Chystá se také zřízení oddělení hlídkové služby, které bude umístěno v prostorách nádraží,“ uvedl Crha.

Incidenty, které vyvolaly v Přerově velké emoce, se odehrály minulý týden. Šo o spory v cukrárně na náměstí, na Žerotínově náměstí i v Bratrské ulici, kde jedna skupina Romů házela po druhé v noci z oken věci, poškozeno bylo několik aut. V obou případech zasahovaly desítky policistů včetně těžkooděnců. Podle policejní mluvčí Miluše Zajícové dosud nebyl nikdo obviněn, prověřováno je však sedm lidí. „Na základě vlastních získaných poznatků se také zabýváme komentáři na sociálních sítích a v případě, že zjistíme jakékoliv protiprávní jednání, budeme postupovat a řešit je v souladu se zákonem,“ řekla mluvčí.