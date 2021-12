VIDEO: Spot ukazuje dětem gesto, kterým si mohou v ohrožení přivolat pomoc

Podrobnosti jsou na webech detstvibeznasili.cz a centrumlocika.cz.

„Celá řada dětí bude v tomto období opět izolována doma, ať z důvodu karantén či leckde prodloužených vánočních prázdnin. Je důležité, aby i děti věděly, že pomoc existuje a je možné si o ni říct. Toto gesto jim ukazuje srozumitelnou cestu, jak na to,“ uvedla ředitelka centra Locika Petra Wünschová.

Oběť či člověk v nebezpečí ukáže otevřenou dlaň. Do ní pak ohne palec, který prsty schovají do pěsti. Ve spotu učí děti používat tento signál youtuber Kovy, herečka Eva Burešová či hudebníci Radek Banga a Pokáč. Minutové video je k vidění i na sociálních sítích.

Gesto se podle centra rozšířilo z Kanady. Používají ho hlavně oběti domácího a jiného násilí, dá se využít při jakémkoliv ohrožení. „Toto jednoduché znamení rukou lze použít v průběhu videohovoru nebo při osobním kontaktu s jinou osobou. Ohrožená osoba si tak může pomocí neverbálního signálu přivolat pomoc, aniž by zanechala digitální či jinou stopu,“ uvedla Magdalena Černá z centra. Podle ní je důležité nejen to, aby se gesto naučili používat ohrožení, ale aby bylo srozumitelné i všem ostatním. Pokud lidé signál uvidí, budou pak vědět, jak mají postupovat.

Pokud by děti samy někde viděly, že někdo dává signál, měly by to hned říct někomu z dospělých ve svém okolí. Starší děti pak mají rovnou volat policii a sdělit jí okolnosti, kde gesto zahlédly. Centrum připravilo i vysvětlovací video s Radkem Bangou.

Locika funguje od roku 2015. Zaměřuje se na pomoc dětským obětem domácího násilí. Ročně pomáhá dvěma stovkám dětí a rodin.