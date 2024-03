Vítr na severovýchodě Čech lámal stromy a rozfoukával ohniště, stála i železnice

Vítr v krajích Podle předpovědi meteorologů by v úterý vítr ve vyšších polohách Vysočiny v nárazech mohl dosáhnout rychlosti 90 kilometrů v hodině, ve středu bude foukat o něco méně, v nárazech až 85 kilometrů v hodině. Pro jižní část Královéhradeckého kraje meteorologové vydali výstrahu, která platí do středy večer. Vítr tam může mít podle nich v nárazech rychlost až 70 kilometrů v hodině. I v Pardubickém kraji bude foukat do středečního večera, a to rychlostí 55 až 70 kilometrů za hodinu.