Vláda projedná prodloužení kontrol na slovenské hranici či snížení počtu úředníků

NSS již loni v březnu rozpustil pět politických stran, dalším 27 pozastavil činnost. Rozpuštění se týkalo Ostravského fóra, strany LIST JAROMÍRA SOUKUPA, Volby lidu 21. století, Spravedlivé občanské společnosti a Svobodné občanské samosprávy, které neplnily zákonné povinnosti a ani po upozornění své chyby nenapravily.

Mezi sedmadvaceti pozastavenými byl například Blok proti islamizaci – Obrana domova nebo Evropská strana důstojného stáří. „Tyto politické strany a hnutí porušovaly zákony, proto jsme jim pozastavili činnost. Mají však stále možnost vše napravit a svou politickou činnost obnovit. Pokud se však nenapraví, můžeme je příště na návrh vlády zrušit,“ upřesnil předseda senátu NSS Tomáš Langášek.

V letošním roce již NSS od vlády obdržel návrhy na rozpuštění 39 politických stran a politických hnutí. Mezi nimi je například Romská demokratická strana nebo ANO, vytrollíme europarlament.

Kontroly na hranicích mají pokračovat

Dalším z bodů jednání vlády by mělo být prodloužení kontrol na hranicích se Slovenskem, pravděpodobně do 5. prosince. Nábrh by měl předložit ministr vnitra Rakušan.

Česko spustilo v koordinaci s Polskem namátkové kontroly na hranicích se Slovenskem 4. října, původně na deset dní. Kontroly se opakují po roce, loni je kvůli přílivu migrantů ČR zřídila koncem září a trvaly do začátku února. Ministři další prodlužování zdůvodňují kroky okolních zemí. Má předejít tomu, aby se cesty migrantů přesunuly do Česka.

„Dokud nebude fungovat skutečně účinná ochrana vnější hranice EU, budeme muset dopady nelegální migrace řešit na vnitřní hranicích schengenského prostoru,“ oznámil na sociální síti X (dříve Twitter) ministr Rakušan.

„Souvisí to s vývojem nelegální migrace v Evropě,“ řekl k prodloužení kontrol po jednání vlády premiér Fiala. Musíme podle něj přistoupit k rozhodnější azylové politice a přesvědčit o tom i další evropské státy.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) by také měl informovat, jakým způsobem chce vláda řešit růst příspěvku na péči. Před dvěma týdny na tiskovém brífinku slíbil, že do čtrnácti dnů přijde s řešením, které má korespondovat se závazkem koalice příspěvek na péči v příštím roce zvýšit.

„Počítám s tím, že v řádu jednoho, dvou týdnů budeme mít dohodu na úrovni vládní koalice, jakým způsobem, v jaké výši a jakých stupních budeme to zvýšení realizovat,“ řekl před dvěma týdny Jurečka. Ministerstvo podle něj řeší také to, jak víc podpořit rozsah osobní asistence a záležitost řešit komplexněji.

Na programu je i počet státních zaměstnanců

Kabinet se bude zabývat i tzv. systemizací, která od ledna upravuje počty služebních a pracovních míst na ministerstvech a úřadech. Podle úřadu vlády by se měl počet lidí zaměstnaných ve státních úřadech a institucích dostat poprvé pod úroveň první úpravy z roku 2015.

Kabinet projedná i novelu zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS), která má přinést právní zakotvení mezinárodní spolupráce či zavedení služebních stejnokrojů. Podle novely o státní památkové péči by pak kraje mohly jako vlastníci většiny archeologických nálezů dostat víc pravomocí v dohledu nad archeologickými výzkumy na svém území.

Na programu je i několik stanovisek úřadů ke kontrolním závěrům Nejvyššího kontrolního úřadu, zpráva ke kandidaturám na pořadatelství výstavy Expo 2030 či jmenování předsedy Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. Kabinet probere i návrh na jmenování nového rektora Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT), kterým se má stát současný prorektor Milan Pospíšil, zabývat se bude i návrhy na jmenování profesorů.