Vláda prezentuje své úspěchy kampaní za 2,5 milionu korun. Levné, hodnotí odborník

Česká vláda se pustila do kampaně Zvládli jsme to společně. Odstartovala začátkem roku a potrvá až do konce ledna. Narazit na vládní slogany je možné citylightech ve městech i na internetu.

„Jedná se o 178 reklamních vitrín umístěných u obchodních center, na nádražích a v metru. Dále probíhá kampaň v online prostředí, kde je nakoupeno 40 milionů míst pro slogany vlády,“ informovala server Lidovky.cz mluvčí Vlády ČR Vanesa Šandová. Od poloviny prosince můžete najít grafiky také na sociálních sítích ministerstev, Úřadu vlády a členů vlády.