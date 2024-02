Česko by mohlo od Německa získat dalších 15 tanků Leopard, oznámil premiér

„Zároveň s tímto darem přišla od Němců nabídka, jestli bychom neměli zájem o dalších 15 tanků, za které bychom něco zaplatili,“ řekla k tomu Černochová. Celkem by tak Česko mělo 42 tanků Leopard 2A4 a tři vyprošťovací vozidla.

Německo už České republice za podporu Ukrajiny darovalo v letech 2022 a 2023 celkem 14 tanků Leopard 2A4, poslední z nich dorazil do Přáslavic na Olomoucku loni v listopadu.

Součástí daru je také jedno vyprošťovací vozidlo Büffel 3 na podvozku Leopard 2A4, které má do Česka dorazit letos. Cena daru je podle dřívějších informací 3,85 miliardy korun.

Za pomoc Ukrajině získalo Česko podle premiéra Fialy kompenzace od spojenců zhruba v hodnotě 19 miliard korun. Z toho 2 miliardy korun z Evropské unie a 7 miliard od Spojených států amerických.

Česko kvůli ruské invazi na Ukrajinu nadále nebude vydávat víza Rusům a Bělorusům

Česko kvůli ruské invazi na Ukrajinu nadále nebude vydávat víza a povolení k pobytu Rusům a Bělorusům, schválila prodloužení nařízení. Vláda ale podle premiéra musí vytvářet podmínky pro studenty či opozici, kteří nechtějí mít nic společného s režimy Ruska a Běloruska. Dosud nařízení platilo do 31. března, ministerstvo zahraničí navrhlo nové nařízení bez časového omezení.

Za dva roky Putinovy války proti Ukrajině podle premiéra udělilo Česko dočasnou ochranu celkem 590 tisícům uprchlíků z Ukrajiny, z toho 100 tisícům dětí.

Česko také Ukrajině dosud ze svých skladů poslalo 62 tanků, 131 bojových vozidel pěchoty, 6 vrtulníků a 16 systémů protivzdušné obrany. Premiér také jmenoval tisíce raket do raketometů, desítky tisíc dělostřeleckých nábojů a přes čtyři miliony nábojů pro ruční zbraně.

Česká republika také vydala pro domácí firmy na komerční dodávky vojenského materiálu Ukrajině vývozní licence v hodnotě 130 miliard korun

V souvislosti s druhým výročím ruské agrese vůči Ukrajině premiér po jednání vlády řekl, že Česko dnes poskytuje útočiště 384 tisícům uprchlíků před Putinovou válkou a že díky tomu, že asi 120 tisíc z nich pracuje, odvedli do veřejných rozpočtů větší částku, než jim stát vyplatil na dávkách.

Ruská armáda obsadila 22. února 2022 část Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, kterou ovládali ruští separatisté. O dva dny později ruský agresor zahájil válku proti celé Ukrajině. Ruský prezident Vladimir Putin, na kterého vydal Mezinárodní trestní soud zatykač pro válečné zločiny, zpochybnil Ukrajinu jako samostatný stát i Ukrajince jako národ.

Vláda souhlasila s rozvolněním limitů, které omezují úvazky ve školách

Vláda souhlasila s rozvolněním limitů, které omezují úvazky nepedagogů ve školách. Na sociální síti X to napsal ministr školství za STAN Mikuláš Bek.

„Vláda souhlasila s mým návrhem, aby takzvané limity počtu zaměstnanců v krajském a obecním školství, které školám stanovoval stát, nebyly v tomto roce závazné. Pro ředitele krajských a obecních škol to znamená, že stanovený objem prostředků na platy mohou využít na potřebný počet zaměstnanců,“ napsal Bek.

Minulý týden jednaly školské odbory s Bekem, premiérem Fialou a ministrem financí Zbyňkem Stanjurou kvůli navýšení financí na platy nepedagogů. Jednání dohodu o penězích pro uklízečky či školníky nepřineslo. Na zaplacení dvou tisíc nepedagogických zaměstnanců v regionálním školství chybí zhruba 800 milionů korun.

Znovu odložená nová pravidla pro lobbing

Vláda ve středu znovu odložila zákon, který má stanovit pravidla pro lobbing. „Nehledejme v tom žádné záhady. My chceme, aby to, co přijmeme, mohlo fungovat,“ řekl po jednání vlády premiér Fiala.

V registru, s nímž počítá návrh ministra spravedlnosti Pavla Blažka, mají být evidováni jak lobbisté, tak lobbovaní. Lobbisté budou mít povinnost svou činnost ohlásit ministerstvu spravedlnosti.

Zákon by se mohl týkat i Kanceláře prezidenta a asistentů poslanců a senátorů, což chtějí Piráti. „Já souhlasím s tím návrhem, který přichází z Legislativní rady vlády,“ řekl šéf Pirátů, vicepremiér Ivan Bartoš.