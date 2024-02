Vláda projedná zařazení HHC na seznam zakázaných návykových látek

Ministr chtěl zařadit HHC na seznam návykových látek již loni v létě, ale tehdy přesvědčili Piráti vládu o opaku. Situaci změnily případy přiotrávených dětí kvůli želé bonbonům s HHC.

„Účinek kanabinoidů začíná 30 minut až hodinu od požití látky, je zde tedy zpoždění účinku, proto dochází k intoxikacím. Uživatel si vezme například gumového medvídka s obsahem HHC a nepozoruje žádné účinky, tak si vezme za 10 minut další a pak ještě další, a tak dojde k předávkování,“ píše se v dokumentu pro vládu

Na seznam návykových látek se mají dostat také hexahydrokanabinol-O-acetát (HHC-O) a tetrahydrokanabiforol (THCP).

Podobné látky by do budoucna měla regulovat novela zákona o návykových látkách, která zavádí novou kategorii psychoaktivních látek. Ty by neměly být zcela zakázané, ale nemohly by se prodávat přes internet a dětem. Návrh leží ve Sněmovně, ale vládní strany se na jeho podobě zatím neshodly.

7. února 2024

Do ERM II, předpokoje eura, zatím ne

Po koaličním dohodovacím řízení z minulého týdne zařadila vláda na program jednání také dokument, ve kterém ministerstvo financí a Česká národní banka doporučují, aby vláda zatím neurčovala termín pro přijetí eura a vstup do mechanismu směnných kurzů ERM II, který je předstupněm eurozóny.

Koalice se dohodla, že ministr pro evropské záležitosti za hnutí STAN Martin Dvořák nebude mít zmocněnce pro euro a vládní koalice si vyžádá od Národní ekonomické rady vlády analýzu, zda je výhodné udělat další krok k přijetí eura a vstoupit do ERM II. Analýza má být hotova v říjnu.

Lídři stran vládní koalice v dohodovacím řízení ve Sněmovně pět hodin řešili spor kvůli zmocněnci pro přijetí eura, jímž jmenoval ministr Dvořák ekonoma a člena Národní ekonomické rady vlády Petra Zahradníka. Zmocněncem nezůstane, jen poradcem ministra, jímž byl už dosud.