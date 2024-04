Fiala popáté obhajuje mandát v čele ODS, nemá ani tentokrát žádného soupeře

Po deseti letech v čele ODS nebude mít premiér Petr Fiala na kongresu, který se koná v ostravském hotelu Clarion, vyzyvatele. V koalicí SPOLU dokázal společně s lidovci a TOP 09 vyhrát poslední volby do Sněmovny, vrátit občanské demokraty do vlády a za necelé dva měsíce čekají navíc strany volby do Evropského parlamentu.