V březnu by ze Sněmovny vypadla TOP 09. Vyhrává ANO, posilují malé strany

„V březnových údajích je patrná únava voličů ze sněmovních stran, která se projevuje relativně vyšší podporou stran mimo Poslaneckou sněmovnu,“ uvádí průzkum. Nárůst podpory tak zaznamenaly KSČM i SOCDEM, kteří jsou těsně pod hranicí pěti procent, a také PRO 2022, Přísaha, Zelení i Trikolora. „Patrně půjde též o důsledek začínající kampaně před volbami do Evropského parlamentu,“ dodávají výzkumníci.

Poprvé od dubna 2023 by se ocitla mimo Poslaneckou sněmovnu TOP 09. Ani Hnutí STAN si neudrželo únorovou vyšší podporu. „ODS nadále posiluje na úkor svých koaličních partnerů. SPD ztrácí zejména ve prospěch PRO 2022 a Trikolory. ANO si udržuje stabilní voličskou podporu,“ shrnuje průzkum.

Mírně ovšem vzrostla ochota zúčastnit se voleb, a to na 62,5 procenta. Voleb do Poslanecké sněmovny České republiky by se totiž v březnu 2024 určitě zúčastnilo 53 procent respondentů. Dalších 9,5 procenta by svou účast zvažovalo. Naopak 30 procent dotázaných by k volbám nešlo.

STAN bere prvovoliče

Hnutí ANO, které by v březnu volilo 32 procent lidí, je nejčastější volbou lidí ve věku 25 let a více. „V kategorii 65 a více let by jej volila téměř polovina účastníků voleb. Nižší podporu má pouze u voličů do 24 let věku,“ doplňují výzkumníci.

ODS má nejsilnější voličskou základnu u lidí, kterým je 65 let a více. Lidé ve věku 25 až 34 let naopak nejčastěji volí ANO, hned po nich následují Piráti. SPD svou podporu sbírá hlavně ve věkové kategorii 35 až 44 let. Studenti, prvovoliči, ale také OSVČ pak nejčastěji hlasují pro STAN.

Median v průzkumu mezi 5. březnem a 3. dubnem oslovil 1041 lidí ve věku 18 a více let. Statistická chyba činí 1,5 procentního bodu u menších stran a až tři procentní body u nejsilnějších stran.