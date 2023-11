Vondrák se vrací do politického boje, stal se krajským volebním lídrem STAN

Čtyřiašedesátiletý Ivo Vondrák řekl, že STAN jeho politickým názorům vyhovuje více, než v posledních letech hnutí ANO.

„Věříme v dvouciferný výsledek ve volbách,“ dodal Vondrák, který se ke STAN připojuje s některými dalšími bývalými krajskými zastupiteli za hnutí ANO, například Zdeňkem Karáskem a Ondřejem Němečkem, se kterými je sdružený v hnutí OK - Otevřeně a konstruktivně.

Krajská šéfka STAN a poslankyně Michaela Šebelová sdělila, že ona bude dvojkou krajské kandidátky a poté až do šestnáctého místa se budou střídat pozice STAN a OK. Zmínila například starostu Hlučína Pavla Pascheka a starostu Bruntálu Petra Ryse.

Šebelová věří v následování Libereckého kraje

„Věříme v dobrou spolupráci s panem Vondrákem. Opravdu byl kvalitním hejtmanem, osobně mi bylo velmi líto, že v této funkci skončil. Ale je pravdou, že propojení do regionů trochu vázlo a tady nabízíme pomoc a vidím v tom velký smysl,“ vysvětlila Šebelová a poukázala na Liberecký kraj: „Tam jsou velmi úspěšní Starostové pro Liberecký kraj, přičemž hnutí ANO tam není dlouhodobě nejúspěšnější. Myslíme si, že něco takového je možné i v našem kraji.“

Na dotaz MF DNES, jaké rozdíly spatřuje mezi hnutím ANO a STAN, Vondrák řekl, že základní je, že STAN vznikl odspodu, tedy z regionů. „Lidé pochopili, že se musí spojit a jsou nejblíže voličům. Hnutí ANO vznikalo z druhé strany, což ve své době to mělo svůj účel a byla tam spousta osobností. Nicméně právě ten směr odshora dolů přestal v ANO fungovat. U Starostů vidím, že věci budou, protože to chceme my, ne proto, že to chce nějaký sekretariát. V tom vidím diametrální rozdíl,“ vysvětlil Vondrák svůj náhled.

Na post hejtmana rezignoval letos v červnu, čímž předešel svému odvolání. O do té doby neotřesitelnou pozici přišel poté, co v lednu při prezidentských volbách veřejně řekl, že dá hlas Petru Pavlovi, protože protikandidát, Vondrákův stranický šéf Andrej Babiš, se podle něj pro tuto pozici nehodí.

Nejprve si to hnutí ANO vyřídilo na ostravské radnici, kde za stejný „prohřešek“ zbavili funkcí primátora Tomáše Macuru a jeho dvě náměstkyně Kateřinu Šebestovou a Zuzanu Bajgarovou.

A pak přišel na řadu Vondrák. Ten byl sice přesvědčen, že své místo uhájí, údajně totiž měl podporu i svých regionálních spolustraníků. Jenže tlak z Prahy byl silnější a nakonec i on musel skončit.

Zůstal krajským zastupitelem a poslancem, přičemž jeho vztahy s hnutím ANO jsou na bodu mrazu. Ostatně nyní vůči svému bývalému hnutí nešetří kritikou.

Vondrák: Babiše už nechci komentovat

Vondrák už také založil krajský zastupitelský klub. S dalšími třemi krajskými zastupiteli reprezentuje OK, což znamená Otevřeně a konstruktivně.

STAN se při minulých krajských volbách v roce 2020 do zastupitelstva vůbec nedostalo, když v koalici se Zelenými a Nezávislými získalo jen 4,3 procenta hlasů.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se už předminulý týden vyjádřil v tom smyslu, že se poklesu volebních výsledků hnutí v kraji po odchodu Vondráka neobává. „Však ať si pánové zkusí kandidovat sami za sebe a uvidí, jakou podporu získají,“ poznamenal šéf hnutí ANO při jednání stínové vlády ANO v regionu.

Minulý týden se pak objevila informace, že právě Babiš chce za moravskoslezského krajského lídra hnutí bývalého policejního prezidenta Tomáše Tuhého. „Slova pana Babiše už nebudu nijak komentovat. V minulosti jsem tak musel činit a nebylo to vždy příjemné, takže už opravdu ne. Mysleme na budoucnost,“ uvedl nyní Vondrák.

Bělica: Čekal jsem, že bude chtít pokračovat

Krajský šéf hnutí ANO Josef Bělica řekl, že ho angažování Vondráka na kandidátce STAN nepřekvapilo. „Čekal jsem, že bude chtít v politice zůstat a vybral si svou cestu,“ konstatoval havířovský primátor Bělica.

Na dotaz, jestli si dovede představit povolební koaliční spolupráci s Vondrákem, Bělica odpověděl: „Nejdříve je potřeba vyhrát volby a teprve potom můžeme volit koaliční partnery.“

Současně se ohradil proti informaci, že Babiš v kraji prosazuje Tomáše Tuhého. „Není to pravda, je to lež. O kandidátkách teprve budou jednat sněmy hnutí,“ řekl Bělica.

Část hejtmanské rezignační řeči Ivo Vondráka letos v červnu