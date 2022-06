Policie vytvoří útvary pro boj s terorismem, extremismem a kyberkriminalitou

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Policejní prezident Martin Vondrášek oznámil, že z pěti sekcí NCOZ se vyčlení dva nové útvary, které budou sloužit pro boj s terorismem, extremismem a kyberkriminalitou. Podle něho by měl každý kriminalista dostat na výběr, zda zůstane ve stávajících třech útvarech, nebo jestli bude mít zájem přejít do nových sekcí.

„Nechceme přijít ani o jednoho kvalitního policistu,“ řekl Vondrášek. „Všechny tyto změny byly trpělivě komunikovány dovnitř policie,“ doplnil a řekl, že na nich byla v rámci policie i skupiny Reforma shoda. Plně funkční by nové útvary měly být podle policejního prezidenta od 1. ledna 2023.

Ministr vnitra Vít Rakušan podobu reorganizace zatím nekomentoval. „Souhlasím s tím, co (v pátek) bude oficiálně Policie České republiky prezentovat, samozřejmě za to přebírám politickou odpovědnost,“ řekl ministr.

„Na druhou stranu bych chtěl upozornit na jeden zásadní rozdíl, a ten rozdíl spočívá v tom, že toto nebylo politické zadání, toto není dílo ministra vnitra, ten si žádnou reformu nevymyslel. Bylo to dílo pracovní skupiny Reforma, která mimochodem překročila dvě volební období a plynule, kontinuálně pokračovala dál,“ uvedl Rakušan.

Zdůraznil, že jde o práci policejního prezidia a odborného týmu. Jde podle něj o důkaz „jiné politické kultury“, než byla v roce 2016, kdy NCOZ vznikla. Vznik nového útvaru tehdy vyvolal vážnou roztržku uvnitř tehdejší vládní koalice mezi ČSSD a hnutím ANO, kvůli sloučení protikorupční policie a Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu odešli i někteří policisté.

Vyčlenění útvarů kyberkriminality a terorismu?

O tom, že policejní prezidium plánuje z NCOZ vyčlenit právě části zabývající se kyberkriminalitou a terorismem, informovaly už minulý týden servery Deník N a Echo24.cz. Nová struktura by podle nich měla začít fungovat od ledna příštího roku.

Rakušan loni v prosinci po uvedení do úřadu řekl, že policejní reforma je nutná. Vyčlenění samostatných útvarů NCOZ tak, aby její struktura byla přehlednější, podle jeho tehdejšího vyjádření dává v obecné rovině smysl. Reformu ministr zmiňoval i poté, co Vondrášek letos v únoru nastoupil do funkce.

NCOZ se vedle kybernetické kriminality a terorismu specializuje na organizovaný zločin a závažnou hospodářskou trestnou činnost a korupci. Jejím ředitelem je od srpna 2018 Jiří Mazánek.