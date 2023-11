Uprchlíky před válkou bude možné vrátit, budou-li odsouzeni, podpořil Rakušan

Rakušan návrh podpořil. „Ano, ten návrh byl konzultován s odborem pro azylovou a migrační politiku. Nevidíme důvod, proč nedat tomuto návrhu podporu. Moje stanovisko k pozměňujícímu návrhu bude kladné,“ řekl ministr vnitra při jednání výboru pro bezpečnost,

Novela lex Ukrajina má uprchlíkům před Putinovou válkou umožnit další prodloužení dočasné ochrany, znovu o rok, do března 2025.

Návrh, který zatím podpořili poslanci v prvním čtení, podpořil ve čtvrtek i výbor pro bezpečnost. Pro byli všichni přítomní poslanci pětikoalice i hnutí ANO, zdržel se jediný Radek Koten z SPD.

Nečeká se před zimou další uprchlická vlna z Ukrajiny kvůli Putinově válce

Ministr Rakušan řekl poslancům, že před blížící se zimou není ani českými, ani ukrajinskými speciálními službami predikována žádná další vlna uprchlíků před válkou, kterou rozpoutalo Rusko, z Ukrajiny do Evropské unie. Čeká se, že Rusko před zimou nejspíš opět zesílí údery na ukrajinskou infrastrukturu.

Dočasná ochrana uprchlíkům z Ukrajiny před válkou, kterou rozpoutalo Rusko, umožňuje přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání nebo na pracovní trh.

„Zároveň z důvodu ochrany vlastníků nemovitostí bude nově po žadatelích o udělení dočasné ochrany požadováno předložení potvrzení o ubytování s úředně ověřeným podpisem vlastníka nebo pronajímatele. U občanů České republiky a ostatních cizinců jde o běžnou praxi. A s ohledem na některé negativní zkušenosti s potenciálním zneužíváním potvrzení se jeví potřebné dosavadní výjimku definitivně ukončit,“ řekl poslancům ministr vnitra při předchozím projednávání návrhu.

Pomoc při návratu na Ukrajinu

Vládní návrh obecně říká, že těm uprchlíkům, kteří se přes pokračující Putinovu válku rozhodnou vrátit na Ukrajinu, stát pomůže.

Když o tom rozhodne vláda, ministerstvo vnitra zajistí cizincům asistovaný dobrovolný návrat, tedy úhradu některých nákladů spojených s jejich návratem, zpravidla na území Ukrajiny. Vláda také stanoví maximální výši finanční pomoci na asistovaný dobrovolný návrat.

Na takovou pomoc má být přitom nárok pouze jednou a uprchlíci před válkou, kterou rozpoutalo Rusko, o ni budou mít možnost požádat nejpozději do tří měsíců před koncem oprávnění k pobytu díky dočasné ochraně, tedy prakticky do konce příštího roku. Pokud by tito lidé chtěli v Česku později získat dlouhodobé vízum, museli by nejdřív vrátit polovinu pomoci poskytnuté k jejich návratu do vlasti.