Policie zadržela podezřelého z brutální vraždy, bezdomovci uřízl hlavu i genitálie

„Poslední případ donedávna ještě neobjasněného zvlášť závažného zločinu vraždy, kdy bylo více než před rokem v řece v Plzni nalezeno mrtvé lidské tělo bez některých jeho částí, se nám podařilo v těchto dnech objasnit,“ uvedla policie na síti X.

Pachatel podle předchozích informací MF DNES uřízl oběti hlavu a genitálie a tělo zohavil hlubokými řeznými ranami.

Zavražděného muže v komunitě plzeňských bezdomovců všichni znali. A všichni ho považovali za plachého člověka. Nevěřili, že by mohlo jít o vraždu z pomsty. „Stačilo se na něj blbě podívat a už se krčil. Ten byl neškodný, nikomu by nic neudělal,“ shodují se bezdomovci.

„Čobol“, jak slovenskému bezdomovci ve zdejší skupině přezdívali, přebýval v nádražních domcích, které se nacházejí necelý kilometr od řeky Úslavy.

Dvaatřicetiletý zavražděný muž pocházel z Moldavy nad Bodvou, malého města v Košickém kraji na východě Slovenska. Byl z chudých poměrů a podle informací reportérů MF Dnes byl uživatelem tvrdých drog.

Do Plzně údajně odjel za prací, kvůli drogám však skončil na ulici. „Sekl se s bezdomovci, bral piko (pervitin, pozn. red.). I tak byl neškodný. Proč mu to někdo udělal? Vždyť to byl bezdomovec, neměl nic,“ uvedla už dříve kamarádka zavražděného.