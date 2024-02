Romové v Hradci slibují po vraždě chlapce mír, město posiluje opatření

Ve čtvrtek 4. ledna na hradeckém nádraží ubodal podle policie 14letého Filipa dvaatřicetiletý narkoman. V pondělí 15. ledna řidič na Baťkově náměstí autem úmyslně najel do muže, kterého předtím napadl dřevěnou násadou. Oba agresoři čekají na soud ve vazbě.

Městem pohnula zvlášť vražda romského chlapce, prý kvůli cigaretě. Na pietě tři dny po jeho smrti se na nádraží sešly stovky lidí. Kromě vzpomínání se řešila hlavně bezpečnost ve městě. Přišla i primátorka Pavlína Springerová (HDK), jež před truchlícím davem pronesla, že „musíme společně pracovat na tom, aby Hradec byl znovu bezpečný, aby to bylo bezpečné město tak, jak jsme zvyklí“.

Od událostí uplynula krátká doba a radnice už skutečně koná. O rizikových místech, mezi něž patří i široké okolí železničního nádraží, se vědělo dlouho. Město ubezpečilo, že taková místa nejen zná, ale že už podniká nápravu.

„Nehodláme se mstít“

„Pro Filipa to je sice pozdě, ale ta věc nás strašně semkla. Náš Filip i jeho vrah byli Romové a oba se znali, přestože pocházeli z úplně rozdílného prostředí. Chtěl bych slíbit, že se nehodláme nikomu mstít, i když to hodně bolí,“ řekl minulý týden na nástupišti další Rom při zapalování svíčky. Představil se jako Vojtěch z široké Filipovy rodiny.

Mír mezi příslušníky romské komunity by měl být první dobrou zprávou. S druhou spěchá radnice. Radou města schválená koncepce prevence kriminality, která ještě musí projít zastupitelstvem, by mohla být jen cárem papíru. Další kroky jsou však už viditelné a konkrétní.

Město přijalo další dvojici asistentů prevence kriminality a rozšiřuje kamerové body. Kupovat se bude další mobilní služebna pro městskou policii. Nábor strážníků je motivován i přidělením služebních bytů, město také jednalo o dalších opatřeních se Správou železnic coby vlastníkem nádražní budovy a zasáhlo i v jiném domě, kde často docházelo k závažným incidentům - v Harmonii na Benešově třídě.

Nádraží se snaží zapomenout

Reportér MF DNES zmapoval situaci a nálady, a to nejen na nádraží. Atmosféra po vraždě se podepsala také na osazenstvu „holubího domu“, nejznámějšího hradeckého squatu. Je jasné, že z nádraží nelze nejrůznější potížisty a postavy charakteristické pro většinu velkých výpravních budov vypudit. Jsou tu, ale buď v klidu sedí a snaží se maskovat jako cestující čekající na brzký spoj, nebo pokuřují venku.

„Policajti i sekuriťáci jsou tu teď mnohem častěji, takže si nikdo nedovolí dělat problémy. Trochu se to tady uklidnilo, ty první dny po vraždě ale byly těžké. Báli jsme se nějakých rvaček mezi Romy, ale nic se nestalo,“ konstatoval před popelníkem u vchodu bezdomovec Igor, který pochází z Příbrami, ale už třetím rokem žije v okolí hradeckého nádraží.

„Mám tu opravdu větší pocit bezpečí než před tou strašnou událostí. Několik dnů po ní jako by každý pozoroval každého. Teď se sice na vraždu zapomnělo, ale je tu větší klid,“ pochvalovala si prodavačka v rychlém občerstvení.

Neklid připustil jeden z obyvatel „holubího domu“, kde prý napětí zhoustlo právě 4. ledna, čtrnáctiletý Filip umíral jen několik desítek metrů od zamřížovaných oken squatu.

„Horší to bylo, jen když nám to tu někdo podpálil, a my museli utíkat o život. Teď je tu zvláštní neklid,“ řekl asi padesátiletý „nájemník“ dvoupatrové klasicistní budovy postavené před 2. světovou válkou. Dalším obyvatelem squatu je bezdomovec Martin. Svědek vraždy prozradil, že pod polštářem má pro všechny případy schován sekáček na maso.

Rizikové jsou sady, centra i ubytovny

Nádraží, „holubí dům“, místa před centry Atrium a Aupark, Sukovy sady, dům Harmonie i celá Benešova třída. Kdyby město uspořádalo anketu, kde se Hradečtí necítí ve stoprocentním bezpečí, pravděpodobně by se mluvilo právě o těchto místech.

Dalšími rizikovými lokalitami jsou ulice s ubytovnami. Do jedné - ubytovny Filharmonie v Malšovicích - si policie došla i pro dvaatřicetiletého muže s přezdívkou Orion, obviněného z ubodání Filipa. Nelegální ubytovna ve Svobodných Dvorech dokonce vyvolala petici, která se opírala o více než tisíc podpisů.

Riziková místa zmiňuje také radou přijatá koncepce prevence kriminality. „Není to jen restriktivní, ale hlavně preventivní program. Jsou do něj zahrnuty i neziskovky zabývající se streetworkingem, ale také asistenti prevence kriminality. Teď budeme mít nově dvě dvojice asistentů. Obsadili jsme je z romské komunity, s níž více komunikujeme s důrazem na zvyšování vzdělání, a tím i na snižování případné kriminality. Samozřejmě jde o dlouhodobou práci,“ přiznal Pavel Vrbický (Piráti), náměstek primátorky pro sociální oblast.

Přibude mobilní služebna

Nové kamerové body jsou i v Sukových sadech, na náměstí Svobody, hlídají i ulici V Lipkách, dál visí V Kopečku a Rokitanského ulici i na Masarykově a Ulrichově náměstí nebo před zimním stadionem. Město chce také zvýšit počet strážníků, jejich nábor je motivován služebním bytem.

„Zastupitelstvo už schválilo peníze na pořízení mobilní služebny pro strážníky městské policie. Bude právě v problémových lokalitách, především jako prevence. Díky kamerovému systému se stane mobilním kamerovým bodem, a tak zajistí efektivnější dokumentaci přestupků a jejich snadnější řešení,“ sdělila Pavlína Springerová.

V Harmonii už je lépe

Bezdomovci přespávající ve sklepě, obrovský nepořádek včetně výkalů ve výtazích nebo rvačky v sousedním parku. To vše se nedávno odehrávalo uvnitř či v okolí domu Harmonie na Benešově třídě. Minimálně uvnitř by už mělo být podstatně lépe.

23. října 2023

„Vymezili jsme prostor kolem pergoly, která bude patřit výhradně klientům domu, a dokončujeme dohody s patrovými domovníky. Vždy jeden vybraný klient bude mít na starost dvě patra, takže budeme mít styčné důstojníky. Dál nakupujeme kamery do výtahů a kolem nich, kde byla nejvíc problémová místa. Velký důraz klademe i na ochranku, která tam již slouží, zintenzivnili jsme její práci, protože v minulosti se stávalo, že ve sklepích přespávali bezdomovci. Teď se to již neděje, protože na kontroly se chodí celou noc namátkově a nepravidelně,“ popsal opatření v Harmonii Vrbický.