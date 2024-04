Družku bil, přeřezal jí šlachy. Soud muži za dlouhodobé týrání potvrdil devět let

Muž svou vinu popíral, napadl vinu i trest. Vrchní soud mu ovšem potvrdil devět let vězení za dlouhodobé týrání družky. Soud poslal muže do vězení za týrání osoby žijící ve společném obydlí a za pokus o těžké ublížení na zdraví. Původně Herákovi hrozil trest od pěti do dvanácti let.

Herák u soudů od počátku popíral, že by se byl nějakého týrání dopustil. Už Krajský soud Olomouc ovšem zohlednil řadu přitěžujících okolností včetně deseti záznamů v trestním rejstříku, spáchání více trestných činů i Herákův postoj k obžalobě.

Před soudem se Herák hájil tím, že se o družku po celou dobu staral. Připustil vulgární nadávání, na vině byl podle něj většinou alkohol.

„V jednom případě jí přeřezal šlachy na nártech, při dalších útocích utrpěla žena zhmoždění lebky i deformaci ušních boltců,“ popsal mluvčí.

Za týrání osoby žijící ve společném obydlí a za pokus o těžké ublížení na zdraví olomoucký krajský soud loni v prosinci muži uložil devítiletý trest vězení. Podle obžaloby muž svou družku bil, tahal za vlasy a zakazoval jí například, aby si došla na toaletu.

„Podle znaleckého posudku u poškozené došlo k syndromu týrání osoby, a to v takovém rozsahu, že si kladla za vinu i věci, které sama nezpůsobila,“ uvedl loni soudce Vladimír Najdekr.

Připustil, že situaci komplikovala skutečnost, že veškeré násilí se odehrálo za zavřenými dveřmi a že je poškozená alkoholičkou, které byly odebrány tři děti.

„Ale to, že je problematickou osobou, z ní nedělá méněcennou oběť trestného činu,“ doplnil soudce s tím, že i podle znalců je její výpověď věrohodná.

Muži původně hrozilo pět až dvanáct let. Při ukládání trestu soud zohlednil řadu přitěžujících okolností včetně deseti záznamů v trestním rejstříku, spáchání více trestných činů i jeho postoj k obžalobě. Uložil mu také náhradu škody ve formě bolestného a nemajetkové újmy ve výši přes čtvrt milionu korun.