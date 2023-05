Doporučujeme

Do Česka mají v řádu týdnů dorazit americké vojenské vrtulníky typu Venom a Viper. Náklady na jejich servis budou dle informací LN činit do roku 2030 zhruba 4,3 miliardy korun. Při servisu se předpokládá třicetiprocentní zapojení státního podniku LOM Praha, který se na opravy letecké techniky specializuje. Vyplývá to z materiálu, jejž ministerstvo obrany poskytlo vládě.