Vyrovnávám se tím denně, napsala jedna z Feriho obětí. Soud trestal za násilí i aroganci

K prvnímu případu mělo dojít v noci na 25. března 2016. Feri si podle obžaloby do svého bytu pozval sedmnáctiletou dívku, kterou přes její nesouhlas začal líbat a osahávat. Údajně jí vykládal, že zatímco ona je malá a nevyspělá, on je slavný.

Podle obžaloby věděl, že je nezletilá. Když se mu dívka nepodvolila a chtěla odejít, Feri jí údajně nabídl fantu – mladá žena následně podle státní zástupkyně částečně ztratila vědomí a politik s ní mimo jiné prováděl orální sex. Feri popřel, že by k něčemu takovému došlo, hodit někomu něco do pití je podle něj „extrémně nechutné“. Vyšetřování nakonec neprokázalo, že by žena požila omamnou látku, stav paralýzy mohl být podle soudkyně Lenky Hájkové způsoben i něčím jiným.