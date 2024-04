Nejde mu o důchodce, ale pouze o hlasy, pustil se Jurečka do Babiše

Hnutí ANO nesouhlasí se zvyšováním věku odchodu do důchodu nad 65 let podle délky dožití.

„Spolupráce jak ve vládě, tak v koalici SPOLU má smysl pro tuto zemi,“ řekl na kongresu ODS šéf lidovců a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Ocenil leadership Petra Fialy. „Mít premiéra, za kterého se nemusíme stydět, ale můžeme být na něj hrdí, je velmi důležité,“ prohlásil šéf lidovců.

„Je to obrovská změna oproti tomu,když někdo vykřikoval, že má na všechny číslo, ale neuměl s nimi nic domluvit,“ rýpl si podruhé Jurečka do Babiše.

Příští volby vyhrajeme, burcoval Válek

Po něm se slova ujal ministr zdravotnictví a první místopředseda TOP 09 Vlastimil Válek. V projevu vyzval delegáty, ať navzdory volebním průzkumům nepropadají skepsi.

„Jsem bytostně přesvědčen, že příští volby do Sněmovny vyhrajeme. Populistické sliby opozice, že poručí větru dešti, jsou sice mnohem jednodušší, ale my děláme důležité kroky pro budoucnost této země. A myslím, že voliči to začínají oceňovat,“ tvrdil Válek.

I on pak na kongresu ocenil premiéra Fialu. „Když byl mým rektorem na univerzitě, ani v nejbujnějších snech, a že já mám bujné sny, by mě nenapadlo, že mu budu dělat místopředsedu vlády. Zvlášť když jsem viděl, kdo vládl minulé čtyři roky. Petra si nesmírně vážím jako profesora, premiéra i člověka,“ doplnil Válek.

Nemusíme si ve všem rozumět, ale jsme spojenci, řekl Rakušan

Ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan svou zdravici na kongresu ODS zahájil slovy, že je pro něj tento den zvláštní, protože je přesně pět let v čele STAN. „Takovou párty jsem nečekal,“ pobavil.

„Nemusíme si rozumět ve všem, ale jsme spojenci,“ řekl Rakušan. „To, že se na něčem neshodneme, nemusí být ani špatně, je přesvědčen.

Chválil premiéra a předsedu ODS Petra Fialu za to, že skvěle zvládl evropské předsednictví a posunul Českou republiku víc na západ Evropy.

„Hráz proti populismu je něco, co nás spojuje,“ řekl Rakušan. Věří, že jeho hnutí a ODS budou spolupracovat i po příštích volbách do Sněmovny.

„Nepodařilo se vše, ale nejhorší jsme zvládli“

Na závěr kolečka vystoupení vládních partnerů před delegáty v Ostravě promluvil šéf Pirátů Ivan Bartoš. Ten připomněl, čemu vláda od začátku čelila. „Covid, inflace a válka vyvolaná Putinovou agresí. Naplno se ukázalo, jak mizerně nás na podobné zátěžové situace připravila předcházející vláda. Jak roky nic neřešili a nechávali vše vyhnít. Úkolem vlády ale není fňukat. Dali jsme se do práce a řada věcí se podařila. Některé ne úplně tak, jak bychom si představovali, ale to nejhorší jsme společně zvládli,“ řekl Bartoš.

„Každému je jasné, že potřebujeme chytrý stát, který dokáže na základě dat rozeznat, kde se zbytečně vyhazují peníze a kde naopak investovat. Na tom se napříč stranami shodneme,“ připomněl šéf Pirátů.

Navzdory odlišným politickým postojům se podle něj i díky premiéru Fialovi daří vládní koalici nalézat kompromis. „A v tom bychom měli pokračovat bez ohledu na to, že se blíží evropské volby,“ doplnil.