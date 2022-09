Vystrčil si vede velmi dobře na to, jaká štvanice a hon se na něj vedly, říká senátorka Němcová

„Vede si zatím velmi dobře na to, jak surovou, sprostou a odpornou kampaň proti němu vedl obžalovaný Andrej Babiš a jeho spoluobžalovaná kolegyně Jana Nagyová,“ konstatuje v rozhovoru Němcová.

Lidovky.cz: Co byste považovala za úspěch letošních komunální a senátních voleb?

Každý subjekt, který jde do voleb, chce obhájit co má a získat ještě něco navíc. Tomu navíc já říkám úspěch.

Lidovky.cz: Když budeme více konkrétnější, kolik procent byste si představovala pro ODS v Praze?

To neumím takto odhadnout, já se soustředím na senátní volby, jsem reprezentant Senátu. Sleduji, jak si vedou moji kolegové a zda náš senátorský klub bude tak silný, jako byl doteď. Tam jsem schopná jít v odhadech trochu víc naproti.

Lidovky.cz: Jak tedy hodnotíte průběžné výsledky voleb do Senátu?

My jako ODS obhajujeme samostatně celkem čtyři pozice. Plus ještě k tomu pátou pozici, kdy obhajuje křeslo senátor Tomáš Czernin za TOP 09, s kterou máme společný klub. Potřebujeme získat všech pět míst, to je bez debaty. Cokoliv navíc bude jen žádoucí.

Lidovky.cz: Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) obhajuje křeslo v Jihlavě. Co zatím na jeho výsledek říkáte?

Pan doktor Vystrčil si vede zatím velmi dobře na to, jak surovou, sprostou a odpornou kampaň proti němu vedl obžalovaný Andrej Babiš a jeho spoluobžalovaná kolegyně Jana Nagyová. Pan Vystrčil je slušný člověk a já v dějinách českého parlamentu nepamatuji takto odpornou kampaň. Už z toho důvodu bych si moc přála, kdyby Miloš Vystrčil vyhrál už v prvním kole.

Lidovky.cz: Myslíte, že takhle ostrá kampaň mohla panu Vystrčilovi naopak pomoci?

Nevím, to nedokážu odhadnout. Mnozí lidé mi říkali, že jsou naprosto v šoku, co proti němu bylo vedeno. Lidé ho znají jako pedagoga, který na Vysočině působil. Spousta jeho studentů zůstala stát s otevřenou pusou a byla zaskočena mírou agrese. Šlo o úplnou štvanici a hon.

Lidovky.cz: ODS má v Senátu většinu křesel. Říká se ale, že horní komora je spíše opoziční, teď jste ve vládě. Věříte si i tak? Cítíte se silní na obhajobu?

Jednoznačně se cítíme silní a my to obhájíme, o tom není pochyb.