Téměř polovině pojištěnců VZP končí platnost průkazky, nová přijde automaticky

Téměř polovině pojištěnců Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) skončí v letošním roce platnost průkazu pojištěnce. Jde o zhruba 2,7 milionu lidí. Nová plastová kartička jim přijde automaticky poštou, měli by proto zkontrolovat poštovní adresu, kterou mají u VZP uvedenou. Uvedli to v pondělí zástupci pojišťovny. Zároveň varovali před podvodníky, kteří by se za pracovníky pojišťovny mohli vydávat.