Za injekci s vakcínou peníze na ruku, zvažuje nová vláda. I menší částka by mohla podle expertů přemluvit odmítače

Pětikoaliční vláda, která se má ujmout správy země dle očekávání ještě před Vánoci a která nastoupí do vzedmuté covidové vlny, si dohnání vakcinačního deficitu klade jako jeden z přednostních cílů. Proto se bude mimo jiné zaobírat námětem, jestli lidem rozhodování neulehčit finanční motivací.

„Nejlepší opatření pro boj s covidem je proočkovanost populace. Česká republika v tomto směru v evropském měřítku pokulhává. To je bezpodmínečně nutné napravit. Pozitivní stimulace obyvatel je jedna z možných cest ke zlepšení, nicméně na ní musí být jasná politická shoda,“ řekla webu Lidovky.cz předsedkyně sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

I nová vláda hodlá spoléhat především na nepřestajné a trpělivé vysvětlování, na kampaň. „Nově očkovaní mají už nyní nárok na 500 korun bonusu u pojišťovny, které mohou využít například na nákup v lékárně. Cesta k vyšší proočkovanosti ale vede především přes neustálou komunikaci přínosů vakcíny, přímé oslovování rizikových skupin a větší zapojení například praktických lékařů,“ sdělil webu Lidovky.cz předseda ODS a budoucí premiér Petr Fiala. Marketéři ale mají za to, že samotná slova už mnoho srdcí neotevřou.

Stoprocentní nemocenská

Podle údajů Chytré karantény tu zatím podstoupilo alespoň jednu dávku 70 procent dospělé populace. Kvůli kromobyčejné nakažlivosti varianty viru delta to však chce alespoň 80 procent, aby se vytvořil ochranný štít kolektivní imunity. V Evropě jsou státy, které osvědčují, že toho lze dosáhnout: v Irsku zašlo na injekci devět dospěláků z deseti, v Portugalsku hlásí zdolání 86 procent.

Že by byl spásonosný zrovna finanční šťouchanec, potvrzuje rozsáhlý průzkum, který si před časem nechal udělat Úřad vlády, když ladil strategii vakcinační agitace. „I část lidí, kteří jsou extrémně proti vakcíně, by se nechala přesvědčit finanční iniciativou. A to nejde o velké částky,“ popsal serveru Lidovky.cz již dříve marketingový stratég Eduard Piňos z iniciativy Cesta ven, což bylo sdružení komunikačních agentur zajišťujících první fázi vládní kampaně.

Účinná „sazba“ by mohla začínat už na pětistovce, přičemž s nulou navíc by vzrostla i ochota. Obdobně funkční by byla dle průzkumů i záruka dvou- až třídenní nemocenské se stoprocentní náhradou mzdy. Někteří lidé se bojí, že na dávku zareagují prudce a vyřadí je z provozu, a nechtějí nebo si ani nemohou dovolit přijít kvůli tomu o směny.

Vláda Andreje Babiše (ANO) před časem schválila dvoudenní placené volno pro všechny státní zaměstnance, co se letos nechali či nechají naočkovat. Pro soukromý sektor totéž doporučila, ale nařídit to nejde. Že by sám kabinet z rozpočtu rozdával vakcinační odměny, k tomu ministři nepřistoupili. Dělo se ale to, že v obchodních domech, kde se zřídil očkovací point bez rezervace, mohli „absolventi“ vyhrát mobil či tenisky. Některé firmy svým lidem finanční odměnu za podstoupenou injekci dávají.