Vazalská cesta, míní Okamura. Důkaz důvěry, oponoval Benda k Fialovi v USA

Premiér Fiala po jednání informoval o tom, že schůzka s protějšky z amerických bezpečnostních složek byla příjemná a užitečná. „České a americké vztahy jsou vynikající a tyto schůzky jsou toho důkazem,“ řekl po jednání Fiala.

Připomněl také důležitost bezpečnostních otázek s ohledem na ruskou agresi na Ukrajině, konflikt v Pásmu Gazy nebo posledním útoku Íránu na Izrael.

Český předseda vlády s sebou do USA vzal Michala Koudelku, šéfa Bezpečnostní informační služby, Vladimíra Posoldu, ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace, a také Jana Berouna, ředitele Vojenského zpravodajství.

„Návštěvu v Bílém domě považuji za velký úspěch, navíc i podporu balíku peněz pro USA,“ řekl na úvod Benda. Podle něj je vzájemná spolupráce velmi důležitá. Podstatnou vidí i českou snahu pomoci Ukrajině, o které hovořil premiér s Joe Bidenem.

Cestu ovšem kritizuje předseda SPD Tomio Okamura. „Tato návštěva byla odměnou za téměř 350 miliard korun, co nás bude stát nákup stíhaček F-35,“ řekl Okamura. „Škoda, že se pan premiér nesetkal s Donaldem Trumpem, pak by ta cesta byla vyvážená,“ dodal. Podle Okamury se další podpora Ukrajině doslovně vyměnila za podporu Taiwanu a Izraeli po dlouhém vyjednávání. „Kdyby se hlasovalo jen o Ukrajině, dopadlo by to jinak,“ říká.

Ocenění snahy Česka a muniční iniciativy

Benda Okamurovi oponoval a řekl, že bývalý prezident Trump také podpořil další balík pomoci Ukrajině. Cesta Fialy je podle něj vyznamenáním, navíc s ohledem na současnou muniční iniciativu. Cesta je tak podle Bendy i o ocenění naší výrazné spolupráce. „Bylo to spíš vyznamenání, než aby Biden čekal, že jim budeme něco dlužit,“ dodal.

Okamura iniciativu hodnotí jako katastrofu. „Fiala řekl, že vláda dá stamiliony korun, já to osobně slyšel,“ řekl a připomněl, že SPD s další podporou nesouhlasí. Navíc zmínil vysoké zadlužování země. „Chceme mír a ne další mrtvé. Navíc Česká republika nemá peníze. Míra zadlužení stoupla na 4,6 procenta HDP. Dnes zadlužujete stát na desítky let dopředu a přesměrujme peníze našim potřebným občanům,“ řekl Okamura a připomněl i státní dluhopisy se splatností do roku 2058, které podle něj i k pokrytí podpory Ukrajiny.

Účast šéfů tajných služeb je podle Bendy důkazem, že svět není bezpečný. „Je potřeba spolupracovat. České služby mají v USA dobrý zvuk a tak to je opět dobrým vyznamenáním,“ objasnil cestu do USA. „Neznám detaily návštěvy, z mého pohledu to byla vazalská cesta,“ reagoval šéf SPD.

Návštěva v USA byla ale i o podnikatelské delegaci, včetně domácích zbrojařských gigantů. V tom ovšem nemá podle Bendy prezident Biden žádné slovo. Okamura oponoval a zmínil své třicetileté podnikání v cestovním ruchu. „Vše má souvislost a právě naopak, vy tomu nerozumíte,“ řekl.

Migrační pakt

Podle Bendy nebude Česko platit žádné kompenzace po zavedení migračního paktu, který má do dvou let uložit zemím platit kompenzace v případě nepřijetí uprchlíků. „My žádnou výjimku nemáme. Fialova vláda udělala podraz na naše občany a migrace zničí naší zemi,“ reagoval Okamura, který hovoří o milionu uprchlíků. „Nechci tady mešity, migranty z Afriky, chci bezpečnou Českou republiku,“ reagoval.

Česko dokázalo podle Bendy již dříve vstřebat veliké množství uprchlíků z bývalé Jugoslávie, nyní z Ukrajiny. Ale nechce uprchlíky z Afriky. Ty navíc podle Bendy do ČR ani nechtějí.

Okamura před paktem varuje a myslí si, že jediným řešením je změna vlády, navíc by oslovil občany, například formou referenda. „Pakt by bylo třeba zpřísnit,“ uznal Benda. Podle něj nicméně v klíčových otázkách je ale vláda v souladu s EU.

Pakt je třeba revidovat

V druhé části pořadu kandidátka do Evropského parlamentu Danuše Nerudová zmínila potřebu respektu kultury České republiky. Klára Dostálová (ANO) zmínila potřebu migrační pakt revidovat, navíc, podle ní pakt neřeší příčinu, ale až následek.

„Nikdo tu nechce nelegální migraci. Bylo třeba přijmout opatření, například kontrolu na hranicích. Máme pořád dva roky nedostatečnou kontrolu na hranicích, tedy do doby platnosti paktu,“ řekla Nerudová. Pakt podle ní neobsahuje podstatnou věc a tou je práce v třetích zemích a uzavírání dohod.

Pakt je podle Dostálové chybný, nikdy neměl vypadat tak, jak nyní vypadá. Jeho podoba je podle ní chybná. „Vláda schvaluje něco, co asi ani neviděla,“ komentovala obsah paktu, který podle ní je natolik špatný, že je třeba se zaměřit na celek a nápravu věci. Prioritní je podle ní boj s pašeráky, aby se migranti nedostali vůbec k vodám Evropské unie.